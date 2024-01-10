ВСУ «кассетами» разнесли танковую колонну РФ под Купянском 2 10.01.2024, 15:07

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Появилось видео паники в рядах оккупантов.

В Интернете появились кадры разгрома российской танковой колонны и штурмовой группы, по которой артиллерия ВСУ нанесла массированный удар с использованием 155-мм кассетных боеприпасов.

Видео снято на камеру GoPro военнослужащего ВС РФ на Купянском направлении, передает dialog.ua.

На кадрах видно, как российская бронегруппа, состоящая из нескольких танков и БМП, движется по лесу.

Внезапно по колонне начинается обстрел. Взрывы кассетных снарядов разрываются рядом с бронетехникой. Солдаты штурмовой группы спрыгивают с брони и пытаются укрыться от огня, в панике разбегаясь во все стороны.

«Уезжай на**й, в кусты давай!» - кричит российский солдат.

Некоторые солдаты погибают в результате обстрела. Другие получают ранения.

Видео свидетельствует о том, что российские войска испытывают нехватку транспорта для пехоты.

Из-за этого солдатам приходится штурмовать позиции верхом на броне, осуществляя танковые десанты.

Этот метод штурма является очень опасным, поскольку солдаты подвергаются прямому обстрелу.

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