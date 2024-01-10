Повара из Минска судили за участие в акции протеста 1 10.01.2024, 17:24

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Приговор вынесла судья Лидия Телица.

В суде Московского района Минска 6 декабря 2023 года осудили Никиту Новика по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Судья Лидия Телица назначила Никите два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

Мужчину обвинили в участии в акциях протеста в Минске в 2020 году и выходе на проезжую часть. Как сообщается в судебном постановлении, «в толпе вместе с другими гражданами, которые имели протестную символику, двигался по проезжей части дороги». Его опознали по протестным фотографиям в интернете.

До оглашения приговора мужчина находился под стражей.

Никита Новик работал поваром в открытом акционерном обществе.

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