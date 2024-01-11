«Товарищ Лукашенко, произошла чудовищная ошибка» Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

11.01.2024, 8:47

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Змея все настойчивей начинает кусать собственный хвост.

Уже бывший начальник отдела спорта и туризма Жлобинского райисполкома Евгений Ахременко попал в неприятную историю. За один единственный лайк на «неправильной» странице в инстаграме его задержали, осудили на 15 суток, конфисковав попутно «инструмент совершения преступления» — телефон, и лишили должности.

Экс-чиновнику не помог ни его статус, ни наличие трех малолетних детей. Но самое главное — суд не поверил бывшему руководителю, что тот совершил досадную ошибку, когда «просматривал публикации указанного сообщества с целью выявления и пресечения противоправных действий со стороны подчиненных сотрудников и спортсменов».

Последнее обстоятельство — плохой знак для чиновников. И небольшой лучик надежды для сторонников перемен.

Во-первых, это не поведение победителя, когда начальникам отделов в служебное или личное время приходится заниматься, мягко говоря, непрофильной деятельностью.

Победитель не живет в атмосфере тотального недоверия к окружающим. А как иначе назвать ситуацию, когда во властных структурах руководители вынуждены следить за своими подчиненными?

Более того, кто-то ведь обнаружил «неправильный» лайк жлобинского чиновника. Значит и к руководителям нет доверия у тех, кто сидит повыше.

Отсутствие эмпатии у карательных органов к вольно или невольно оступившимся чиновникам и функционерам — плохой знак не только для последних. В стране объявлено адское соцсоревнование по «вытаскиванию из-под плинтуса».

Об этом нужно помнить не только руководителю ячейки провластного профсоюза, но и тем, кто по личной инициативе разжигает вражду на форумах «экстремистских» ресурсов. Тем, кто строчит доносы, подслушивает разговоры. Когда до вас дойдет очередь, а она обязательно дойдет, будет поздно заламывать руки: «А меня-то за что?»

А то, что время отчаянных восклицаний «товарищ Лукашенко, произошла чудовищная ошибка» уже пришло, на своем примере демонстрирует жлобинский чиновник. Его, как и пастора из Черикова, с полным правом нужно считать жертвой политических репрессий.

История напоминает, что одной из самой массовых групп жертв сталинских репрессий были вчерашние дознаватели и палачи.

В чем же здесь повод для осторожного оптимизма оппонентов режима? Вряд ли инициативность властей вызвана одной лишь паранойей. Похоже, даже спустя три года пожар на нашем белорусском торфянике до конца не потушен.

Всеобщая же подозрительность и слепая исполнительность карательных органов разъедают систему изнутри. Змея все настойчивей начинает кусать собственный хвост.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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