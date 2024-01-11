Оружейные управдомы 4 Сергей Титов, «Радио Свобода»

11.01.2024, 13:31

3,722

Кто заморозил жителей Подмосковья?

Почти все новогодние праздники Московскую область сотрясают коммунальные ЧП. Власти винят частную котельную, но не все так просто.

Ее совладелец – государственный «Ростех», среди частных владельцев – люди из окружения мексиканского авторитета с русскими корнями, а в руководстве завода засветились бывший охранник Путина и зять Никиты Михалкова. Расследовательский проект «Система» разобрался, как все эти люди оказались связаны с нашумевшей котельной в Подольске.

Главной темой новогодних каникул в России стала коммунальная катастрофа в Московской области. Сбои в отоплении подмосковных городов начались 2 января, и уже через несколько дней без тепла в 20-градусный мороз остались тысячи жителей. В эпицентре коммунального коллапса оказался Климовский микрорайон подмосковного Подольска, где отопления лишились более 170 жилых домов, а также детские сады, школы и больница.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев публично отреагировал на аварию лишь 7 января. Во всех бедах он обвинил владельцев частной котельной, которая еще с советских времен принадлежит режимному предприятию – Климовскому специализированному патронному заводу (КСПЗ). Через два дня Следственный комитет отчитался о задержании начальника котельной и гендиректора КСПЗ. А Владимир Путин потребовал национализировать патронный завод.

До собственников не дотянуться, сетовал Воробьев: они скрылись за границей. Впрочем, по мере раскрутки скандала оказалось, что завод не такой уж частный. Совладелицей предприятия признала себя оружейная госкорпорация «Ростех», которой руководит давний приятель и сослуживец Путина по Дрездену Сергей Чемезов. Недавнее прошлое КСПЗ также связано с беглым мексиканским авторитетом, тень которого, как выяснила «Система», до сих пор можно разглядеть за владельцами предприятия.

Мексиканские страсти

С 2008 года Климовский патронный завод носит имя Юрия Андропова, который руководил КГБ рекордные 15 лет. Продукция КСПЗ популярна у российских спецслужб, среди заказчиков завода СВР, ФСБ, МВД и ФСО. Особым спросом пользуется оригинальная разработка КСПЗ – травматический пистолет «Хорхе». Спецназовцы из отрядов «Вымпел», «Витязь», «Рысь» и «Альфа» считают его лучшим в своем роде, рассказывал сотрудник «Ростеха». При этом бойцы «в большинстве своем знают, что их оружие носит имя криминального авторитета».

Речь о мексиканском авторитетном бизнесмене Хорхе Портилья-Сумине, с именем которого связан не только пистолет, но и значительная часть современной истории КСПЗ.

Кто такой Хорхе Портилья-Сумин

60-летнего предпринимателя Хорхе Портилья-Сумина называли мексиканским криминальным авторитетом русского происхождения. По данным СМИ, в 1980-е он промышлял контрабандой антиквариата из СССР, затем был осужден за убийство отчима – гражданина Мексики Мануэля Портильи-Кеведо. Наказание отбывал в Грузии, где, как утверждают сайты с компроматом, познакомился с местными ворами в законе. Якобы по их протекции был амнистирован в 1992 году и после освобождения занялся организацией поставок оружия на Южном Кавказе и в России.

Портилья-Сумин установил контроль над КСПЗ в начале 2000-х. Приход его команды сопровождался перестрелками, пропажей топ-менеджеров и пожарами в бухгалтерии завода. Впоследствии руководители завода еще не раз станут героями криминальных сводок, а сам Портилья-Сумин угодит в международный розыск в том числе за махинации с акциями КСПЗ.

Суть этих махинаций сводилась к тому, чтобы отобрать блокпакет КСПЗ у государства. Сначала партнеры Хорхе пытались провернуть задуманное через московские суды. После нескольких неудач КСПЗ был перерегистрирован в калужской Тарусе. Этот городок хорошо знаком Хорхе и его партнерам: одно время все они жили в Тарусе, а мексиканский авторитет даже регистрировался там как адвокат. Местные суды оказались сговорчивее столичных и передали госпакет партнерам Хорхе. За этим последовала серия сделок, в результате которых в 2011-м акции КСПЗ (в их числе и бывший госпакет) перераспределились между несколькими непримечательными жителями Тарусы.

Тогдашний министр экономики Эльвира Набиуллина схему не оценила и пожаловалась Владимиру Путину. Вскоре по факту хищения акций КСПЗ было возбуждено уголовное дело, а суды вернули госпакет Росимуществу. Хорхе ударился в бега, а госдоля в патронном заводе перешла «Ростеху». Примерно с тех же пор остается загадкой, кто после бегства Хорхе контролирует некогда крупнейший патронный завод в 40 километрах от Москвы.

Коммунальная госкорпорация

«Кстати, сам город Климовск (сейчас входит в состав Подольска. – Прим. «Системы») вырос вокруг предприятия. Заводская котельная и сегодня обеспечивает город теплом, горячей и холодной водой», – рассказывал осенью 2006 года бывший командующий внутренними войсками Анатолий Шкирко, возглавлявший на тот момент совет директоров КСПЗ. Через 18 лет губернатор Воробьев на фоне коммунального коллапса расскажет, что котельная завода обеспечивает отоплением 22 тысячи человек.

На самом деле нашумевший патронный завод – не единственное градообразующее предприятие Климовска. Помимо КСПЗ, это Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и Конструкторское бюро автоматических линий (КБАЛ) имени Кошкина. Все три завода участвуют в отоплении Подольска: котельная КСПЗ подает горячую воду потребителям по трубопроводам, которые частично проходят по территориям ЦНИИТОЧМАШа и КБАЛа. В частности, через трубопровод КБАЛа имени Кошкина тепло поступает 2500 жителям и в детский сад.

Все три предприятия производят боеприпасы и находятся в ведении «Ростеха». Госкорпорация владеет ЦНИИТОЧМАШем на 100%, КБАЛом – на 80%. «Часть акций» КСПЗ также принадлежит госкорпорации, расплывчато ответили в «Ростехе» на запрос «Системы». В 2020 году ЦНИИТОЧМАШ заказывал оценку акций «Ростеха», и по состоянию на тот момент госкорпорация владела 26% КСПЗ – тем самым блокирующим пакетом акций, из-за которого власти организовали крестовый поход против команды Хорхе в начале 2010-х.

Жители Подмосковья продолжают замерзать

Несмотря на очевидную связь поставщиков подмосковного тепла с государством, Воробьев предпочел обвинить в коммунальном коллапсе исключительно частников. Менеджмент КСПЗ назначается частными собственниками, подчеркнули в «Ростехе». При этом как минимум в 2018-2020 годах одно из пяти кресел в совете директоров КСПЗ занимал представитель «Ростеха». В 2018 году это был тогдашний гендиректор ЦНИИТОЧМАШа и председатель совета директоров КБАЛа Дмитрий Семизоров, а в 2019–2020 годах – преемник Семизорова в ЦНИИТОЧМАШе и КБАЛе Альберт Баков, который приходится зятем режиссеру Никите Михалкову.

«Необходимо национализировать Климовский патронный завод», – настаивают в «Ростехе». Это, по его версии, наконец позволит «навести порядок на предприятии». При этом в «Ростехе» не стали уточнять, с кем вместе госкорпорация владеет многострадальным заводом, ограничившись размытой формулировкой «в настоящий момент контрольный пакет акций завода находится в частных руках».

Между тем среди партнеров госкорпорации по КСПЗ до сих пор можно встретить людей, близких к окружению мексиканского авторитета Хорхе.

Старые знакомые

«Конечно, имея в нескольких странах элитную недвижимость, быть патриотом своей страны и действовать в ее интересах, находясь там, на мой взгляд, крайне сложно», – рассуждал бывший член совета директоров КСПЗ Виталий Полетаев в ютуб-интервью, вышедшем на канале программы «Момент истины» в сентябре 2022 года. Ремарка Полетаева касалась Марины Сахаровой, которую бизнесмен назвал «мажоритарным акционером» КСПЗ и обвинил в обмане. Сахарова якобы обещала передать Полетаеву с партнерами 51% завода в обмен на инвестиции, но вместо этого скрылась в Германии, где у нее, со слов Полетаева, есть недвижимость. Полетаев также раскритиковал Сахарову за смену руководства завода и назначение гендиректором выходца из ФСО Игоря Рудыки, который, как выяснило позже издание «Агентство», работал личным охранником Путина.

Неизвестно, как отнеслась к нападкам Сахарова, но вскоре на них отреагировал сам патронный завод. Спустя три недели после выхода интервью КСПЗ подал к Полетаеву и «Моменту истины» иск о защите деловой репутации. В нем завод утверждал, что Сахарова ничего не обещала Полетаеву, не владеет заграничной недвижимостью и никогда не владела контрольным пакетом акций завода. Суд поддержал завод и потребовал удалить интервью.

Это разбирательство интересно тем, что в нем была обозначена доля Сахаровой в КСПЗ (10,6%) и поименно названы некоторые совладельцы завода. Оказалось, что среди акционеров патронного завода по-прежнему фигурируют те самые жители Тарусы, которым в 2011 году достались акции людей из команды Хорхе. Более того, большинство акционеров приходятся друг другу родственниками, выяснила «Система», проанализировав их соцсети. К такому же выводу пришли ответчики в суде при рассмотрении иска о защите деловой репутации КСПЗ. По их словам, «основные корпоративные вопросы акционеры решают согласованно в узком семейном кругу». Правда, суд посчитал, что у этих утверждений нет «надлежащего документального подтверждения».

Еще одна закономерность, которую «Система» обнаружила в обнародованном судом списке акционеров КСПЗ, – это связь большинства из них с бизнесменом Борисом Гимбатовым. Например, Максим Черных, который, предположительно, является сыном Сахаровой (ранее носила фамилию Черных) и, как и она, владел акциями КСПЗ и входил в его совет директоров, проживал в Тарусе по одному адресу с Гимбатовым, а в телефонных книгах номер Черных записывают как «сын Бориса» и «Максим Гимбатов».

Борис Гимбатов считался одним из ближайших соратников Хорхе Портилья-Сумина – в частности, был его партнером в КСПЗ. В 2009 году Гимбатов стал Красновым и уже под новой фамилией угодил в розыск по статье о мошенничестве. Из информации с сайта российского МВД следует, что Гимбатов-Краснов под именем Евгенио Бориславо Карденас Драчеве обзавелся паспортом Венесуэлы и сейчас находится в розыске. За границей скрывается и Портилья-Сумин, которого источники «Ведомостей» до сих пор подозревают во владении блокпакетом Климовского патронного завода.

Сахарова, Черных и Полетаев не отреагировали на попытки связаться с ними. В КСПЗ и администрации Подольска не ответили на запрос «Системы».

Сергей Титов, «Радио Свобода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».