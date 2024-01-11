В Москве при странных обстоятельствах раздавило доносчика спецслужб 8 11.01.2024, 15:15

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Он был автором доноса на самого молодого политзаключенного в РФ.

В столице РФ Москве погиб автор доноса на самого юного политзаключенного Максима Лыпканя.

Об этом сообщает «Можем объяснить».

Доносчик, сливший спецслужбам тор доноса на политзаключенного Лыпканя погиб в московском метро при странных обстоятельствах. Знакомые с ним оппозиционные активисты считали его информатором спецслужб.

Как отмечается, в декабре прошлого года местные СМИ писали о некой 21-летней жертве - молодом человеке, погибшем около половины шестого утра на наземной платформе «Фили».

Говорят, тело в московском метро зажало между платформой и поездом - у пассажира не было шансов на выживание. Сейчас выяснилось, что погибший при столь странных обстоятельствах - известный российский доносчик Михаил Суслин.

В частности, он – автор доноса на антивоенного активиста Максима Лыпканя, которому на тот момент было всего 18 лет.

По данным ресурса, осенью 2022 года Суслин обратился в следственный комитет РФ с тем, чтобы Лыпканя наказали за «дискредитацию армии и оскорбление представителей власти».

«Суслин написал на меня заявление в СК (следственный комитет – ред.). Буду отвечать в суде, если это будет нужно, но таких подонков и мерзавцев-стукачей, как Суслин, нужно знать в лицо, это позор России», - рассказал потом активист.

Изначально СК отказал в возбуждении дела, но несколько месяцев спустя Лыпкань все же был арестован и взят под стражу.

Как отмечается, парень стал самым юным обвиняемым по статье о распространении «фейков» об армии РФ. Осенью прошлого года суд отправил его на принудительное лечение в психбольницу.

По данным российских антивоенных активистов, Суслин, вероятно, был «кротом» - выведывал о них информацию, которую просто «сливал». Судя по социальным сетям Суслина, он много общался с оппозиционными активистами, до 2022 года ходил на протесты. Со слов знакомых погибшего, его взгляды часто менялись. «Изначально он был жестким социал-анархистом. С осени 2022 поддерживал действующую власть», - рассказал один из активистов.

Молодые оппозиционеры уверены, что Суслин был завербован полицией еще в 2021 году. Вероятно, «после начала судов по делу «Мемориала» - неправительственной организации, которую создали для исследования политических репрессий в СССР.

«Он тогда стал подозрительно себя вести, начал понтоваться связями с ментами. Один раз он даже перепутал переписку и переслал досье не тому человеку», — говорит активист.

Другой оппозиционер рассказал, как Суслин появлялся в странной компании: «Он приходил на мероприятия с двумя девушками. Они вызывали подозрения, потому что со всеми фотографировались. И мне тогда знакомые начали писать, что они подментованные», - добавил другой активист.

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