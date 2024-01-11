Политолог: «Генерал Мороз» ударил по российским тылам 1 11.01.2024, 16:06

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Владимир Фесенко

Россияне до сих пор живут в условиях 19-го века.

В России случился отопительный коллапс. В Подмосковье без отопления остались целые города и даже стратегические военные объекты.

Почему «сверхдержава», как себя любит называть Россия, оказалась в таком положении? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Они хотят казаться сверхдержавой. Еще в советские времена появился такой термин. А на Западе, уже после краха СССР, Россию называли «бензоколонка с ракетой».

Один из главных признаков статуса сверхдержавы, ядерное оружие, у РФ есть. К этому добавляются огромные территории, природные ресурсы, большое население. Признаки «сверхдержавы» вроде бы есть, а вот экономический потенциал уже гораздо меньше. Да и он используется в интересах правящей верхушки, которая обогащается, а не занимается развитием страны.

Да, пока были (и еще остаются) миллиарды нефтедолларов, какая-то часть из них идет и на развитие инфраструктуры. Но идет на такие проекты, которые должны «играть на понты», внешнюю видимость сверхдержавы. Я имею в виду Крымский мост, Олимпиаду в Сочи, Чемпионат мира по футболу и другие мегапроекты, которые можно было показать, мол, смотрите, какие мы крутые.

Одновременно же на этом зарабатывали. Например, на Крымском мосту неплохо заработали братья Ротенберги и другие путинские олигархи.

Реальным же развитием страны, решением настоящих проблем, почти не занимались.

— Почему отопительный коллапс случился именно сейчас?

— Формально этому способствуют сильные морозы. Это внешний толчок, который проявил проблему. Так бывало и раньше, но сейчас это проявилось в массовом порядке.

В большинстве российских крупных городов, таких урбанизированных регионах, как Подмосковье, где живут миллионы людей, коммунальная инфраструктура осталась еще советской. Нагрузки на старую коммунальную структуру, на теплосети, стала гораздо больше, а сеть осталась прежней. Этот разрыв рано или поздно должен был сработать.

Помню, что еще более 20 лет назад, в 2002 году, московские политтехнологи заявили о том, что их город ожидает инфраструктурный кризис в 2009-ом году. Они имели в виду кризис советской инфраструктуры. То есть они прогнозировали, что советская инфраструктура в 2009 году начнет выходить из строя, а сейчас уже 2024-ый.

Кроме того, дополнительным фактором, работающим на провоцирование этого кризиса, является война. Большая часть российских ресурсов сейчас идет на войну против Украины. Война финансируется, а коммунальными инфраструктурами не занимаются, их не модернизируют.

Еще одну базовую причину назову — авторитарный режим. В авторитарном режиме власти концентрируются на таких конкретных ситуациях, когда нужно консолидировать ресурсы, запустить административную машину. Вот войнами (хоть и ограниченное количество времени) авторитарные режимы могут заниматься. Хотя, как показывает практика, в итоге тоже терпят крах.

С текущими же социальными проблемами авторитарные режимы справляются очень плохо. Это проявлялось и в СССР, и в современной России. Значительная часть россиян до сих пор живет в условиях 19-го века.

Авторитарные начальники просто пускают пыль в глаза. Они зарабатывают на коррупции, кражах и воруют как раз из коммунальных денег. Чаще всего их не волнует реальная ситуация с населением. Их беспокоит, что скажет главный начальник — Путин.

В Подмосковье, в частности, тоже сохранилась классическая ситуация с авторитарными режимами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Новый год поехал (по всей видимости — со всем своим окружением) на отдых далеко за пределы России. Его вовремя не проинформировали, а далее уже чисто российская ситуация — на Новый год все бухали. Об этом пишут и сами российские источники.

Типичная российская ситуация — ушли в загул и забыли, что есть реальные проблемы. Когда же начались кризисные ситуации, то на выход из запоя потребовалось время.

Как ни странно, даже предвыборная кампания Путина не сыграла здесь главную роль. Видимо, политтехнологи Кремля увидели, что сейчас разговор идет уже не о дефиците яиц, как в прошлом году, а о коммунальных проблемах.

Как сейчас печально шутят уже в самой России, «генерал Мороз», который был известным союзником РФ, ударил по российским тылам. Он начал замораживать не ЕС, а преданных Путину россиян.

— Россия попала в отопительный кризис перед «выборами» Путина. Повлияет ли это как-то на глобальные настроения россиян?

— Влияет на настроение тех людей, которые столкнулись с этой проблемой. Заметно воздействие и по электоральным рейтингам. Косвенно, цифры же никто не приводит, но проблема уже стала электоральной. В Кремле надеются быстро залатать эту дырку, успокоить людей.

Самое главное, что со времен Сталина в Кремле хорошо знают, что выигрывает не тот, кто получает больше голосов, а тот, кто их считает. Результат нарисуют, он уже заранее известен. На настроения же россиян все это повлияло, как в известном анекдоте: «Ложечки-то нашлись, а вот осадок остался!»

Были яйца, теперь коммунальные проблемы, а завтра может возникнуть что-то еще. Посмотрим, думаю, что в России будет продолжаться накопление структурных социальных и экономических проблем. Это неизбежно.

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