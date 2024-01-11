В центре Варшавы прошла массовая акция оппозиции 11.01.2024, 21:23

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Люди вышли на улицу после ареста экс-главы МВД Польши и его заместителя.

В центре Варшавы прошла массовая акция сторонников крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость». Люди вышли на улицу после ареста экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Они были задержаны по инициативе нового правительства Дональда Туска. В партии назвали это расправой над оппозицией, а самих арестованных — первыми политическими узниками в Польше со времен падения коммунистического режима.

Тысячи протестующих собрались у сейма Польши в 16:00 (18:00 по Минску). После митинга они отправились маршем по улицам Варшавы. Организаторы назвали мероприятие «Марш свободных поляков». Точное число участников пока не называется, но представители партии ранее заявили, что соберут по меньшей мере 50 тысяч человек. Безопасность обеспечивают три тысячи полицейских.

Участники акции пришли на протест с бело-красными государственными флагами Польши и транспарантами с антиправительственными лозунгами. Помимо ареста Каминьского недовольство людей также связано с решениями правительства касательно государственных СМИ.

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