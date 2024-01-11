закрыть
11 января 2024, четверг, 21:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Варшавы прошла массовая акция оппозиции

  • 11.01.2024, 21:23
  • 2,022
В центре Варшавы прошла массовая акция оппозиции

Люди вышли на улицу после ареста экс-главы МВД Польши и его заместителя.

В центре Варшавы прошла массовая акция сторонников крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость». Люди вышли на улицу после ареста экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Они были задержаны по инициативе нового правительства Дональда Туска. В партии назвали это расправой над оппозицией, а самих арестованных — первыми политическими узниками в Польше со времен падения коммунистического режима.

Тысячи протестующих собрались у сейма Польши в 16:00 (18:00 по Минску). После митинга они отправились маршем по улицам Варшавы. Организаторы назвали мероприятие «Марш свободных поляков». Точное число участников пока не называется, но представители партии ранее заявили, что соберут по меньшей мере 50 тысяч человек. Безопасность обеспечивают три тысячи полицейских.

Участники акции пришли на протест с бело-красными государственными флагами Польши и транспарантами с антиправительственными лозунгами. Помимо ареста Каминьского недовольство людей также связано с решениями правительства касательно государственных СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»