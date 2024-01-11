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Премьер РФ объявил Скабееву и Попова лучшими пропагандистами 2023 года

  • 11.01.2024, 21:51
Премьер РФ объявил Скабееву и Попова лучшими пропагандистами 2023 года

Всего правительство РФ наградило 66 пропагандистов.

Правительство России объявило имена лауреатов собственной премии в области средств массовой информации за 2023 год. Наградные дипломы и букеты цветов из рук премьер-министра РФ Михаила Мишустина получили 66 сотрудников российских медиаресурсов.

Из 20 номинаций пять составили премии за участие в информационном сопровождении войны с Украиной. Коллективы Первого канала, МИА «Россия сегодня», АНО «ТВ-Новости» в лице своих руководителей.

Супружеская пара сотрудников ВГТРК Евгения Попова и Ольги Скабеевой, ведущих пропагандистского ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1», получила сразу две награды — по одной на каждого члена семьи. Как отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства, пропагандисты отмечены премией «за гражданское мужество, политическую остроту и успешное отстаивание интересов Отечества в информационной борьбе».

Специальным корреспондентам телеканала «Звезда» вручили дипломы «за профессионализм и мужество» при освещении боевых действий на украинской территории. За реализацию благотворительного проекта «Дальше действовать будем мы» и освещение волонтерской деятельности, направленной на поддержку участников «специальной военной операции» наградили главного продюсера службы интернет-вещания АНО «ТВ-Новости».

За «вклад в развитие информационно-аналитического вещания» награжден коллектив программы «Постскриптум» канала «ТВ-Центр» во главе с сенатором Алексеем Пушковым. За «успешное решение задач, связанных с увеличением объемов и показателей телесмотрения», и в связи с 30-летием телекомпании, получили награды пять сотрудников канала «НТВ», первым из которых поименован Вадим Такменев. За «успешное освещение деятельности государственных органов власти» награжден коллектив ИТАР-ТАСС.

За создание проекта, направленного на популяризацию науки, информирование граждан о достижениях российских ученых, российских технических новинках и передовых разработках, а также «значительный вклад в повышение престижа научной деятельности» получили награды продюсер и ведущий телеканала «РЕН ТВ». Этот канал завоевал популярность среди телеаудитории во многом благодаря производству и показу документальных фильмов о пришельцах с Нибиру, плоской Земле и других псевдонаучных теориях.

Также правительственных премий удостоены популяризаторы чтения среди детей и подростков, активисты историко-краеведческой и экологической тематики, региональные журналисты и создатели цифровой медиаплатформы «Орфей».

В 2023 году правительство РФ потратило на госСМИ из федерального бюджета рекордные 122,1 млрд рублей. По сравнению с довоенным 2021 годом ассигнования бюджета на госпропаганду увеличились на 7%, или 8 млрд рублей в год, а если сравнивать с 2019 годом — почти на 20%, или 19 млрд рублей ежегодно.

В 2024 году, согласно проекту закона о бюджете, расходы останутся около рекордной отметки и составят 121,3 млрд рублей. Ежегодно государственные телеканалы, газеты и агентства, а также провластные блогеры будут обходиться налогоплательщикам в сумму, превышающую бюджеты средних российских регионов — например Владимирской области (93 млрд рублей), Ивановской области (65 млрд рублей) или Республики Коми (107 млрд рублей).

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