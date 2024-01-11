Марк Цукерберг открыл ферму с коровами «мирового класса» 11.01.2024, 23:31

Марк Цукерберг

Их питанию позавидуют многие.

Владелец компании Meta Марк Цукерберг опубликовал в соцсети фото со своего ранчо Коолау на Гавайях, на котором он ест стейк. В подписи к снимку он пояснил, что занялся производством «говядины самого высокого качества в мире».

Как отметил миллиардер, коров на его ферме кормят самыми дорогими в мире орехами макадамия и поят пивом.

На ферме разводят крупный рогатый скот пород «вагю» и «ангус», из которого получают одно из самых дорогостоящих видов мяса в мире.

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