закрыть
11 января 2024, четверг, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Марк Цукерберг открыл ферму с коровами «мирового класса»

  • 11.01.2024, 23:31
Марк Цукерберг открыл ферму с коровами «мирового класса»
Марк Цукерберг

Их питанию позавидуют многие.

Владелец компании Meta Марк Цукерберг опубликовал в соцсети фото со своего ранчо Коолау на Гавайях, на котором он ест стейк. В подписи к снимку он пояснил, что занялся производством «говядины самого высокого качества в мире».

Как отметил миллиардер, коров на его ферме кормят самыми дорогими в мире орехами макадамия и поят пивом.

На ферме разводят крупный рогатый скот пород «вагю» и «ангус», из которого получают одно из самых дорогостоящих видов мяса в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»