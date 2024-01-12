Главы МИД Польши и Литвы обсудили новые санкции против Лукашенко

Главы МИД Польши и Литвы обсудили новые санкции против Лукашенко2
- 12.01.2024, 9:43
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О чем договорились?
Ужесточение санкций в отношении Беларуси и России стало одной из тем встречи министров иностранных дел Литвы и Польши Габриэлюса Ландсбергиса и Радослава Сикорского.
В сообщении литовского МИД по итогам встречи говорится, что обсуждались меняющаяся ситуация с безопасностью в Европе, оборонное сотрудничество, поддержка Украины и ужесточение санкций против России и Беларуси.
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«С другой стороны, очень важны и гибкие форматы региональной обороны. Мы продолжим развивать оборонное сотрудничество с Польшей, ведь Сувалкский узел — это явная зона совместной ответственности», – приводит пресс-служба МИДа слова Ландсбергиса.