Сторонники оппозиции провели демонстрацию в Варшаве 12.01.2024, 12:36

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Митинг прошел перед Сеймом, канцелярией премьер-министра и Бельведером.

В четверг сторонники польской оппозиционной партии «Права и справедливость» собрались перед зданием Сейма в рамках акции «Протест свободных поляков».

Мероприятие стало актом солидарности с осужденными и находящимися в заключении политиками PiS Мариушем Каминским и Мацеем Вонсиком.

Выступали Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий. Из Сейма демонстранты двинулись к канцелярии премьер-министра. В Бельведере снова выступил лидер партии «Право и справедливость», сообщает tvn24.pl.

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

«Протест свободных поляков», организованный партией «Право и справедливость», начался в четверг в 16:00 (17:00 по Минску) перед зданием Сейма. Рафал Боченек, ведущий мероприятия, сообщил, что число участников составляет около 300 000 (несколько минут спустя он уже говорил о 200 000), и «несколько десятков тысяч еще в пути». Он также объявил о «спонтанном марше» перед офисом премьер-министра на Уяздовском проспекте. Прозвучал призыв не использовать пиротехнику.

Затем слово взял лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Затем выступили бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий и бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. После этого участники начали движение перед резиденцией премьер-министра на Уяздовском проспекте. «Движение автотранспорта было остановлено на всем протяжении Уяздовского проспекта. Ограничения распространяются и на общественный транспорт», - сообщила варшавская полиция в социальных сетях.

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Организаторы заявили, что марш пройдет перед Бельведером, где будет выступать Ярослав Качиньский, сообщил после 19:00 репортер tvnwarszawa.pl Матеуш Шмельтер. Именно это и произошло.

Лидер партии «Право и справедливость» выступал на небольшой платформе, установленной возле памятника маршалу Юзефу Пилсудскому.

Участники акции протеста прошли маршем перед офисом премьер-министра

Лидер партии «Право и справедливость» поблагодарил участников демонстрации за их присутствие.

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

«Я благодарю вас и прошу помнить, что эта борьба будет нелегкой и что нам придется быть здесь еще не раз, а может быть, и в другом месте, в других частях Польши; что нам придется мобилизоваться для предстоящих местных и европейских выборов; что нам придется выбирать нашего президента», - сказал Качиньский. Он добавил, что надеется на «окончательную победу над посткоммунизмом».

«Мы преуспели за восемь лет, но я надеюсь, что в следующие годы мы преуспеем навсегда и окончательно», - подчеркнул Качиньский.

Сторонники «Права и справедливости» в ответ на слова Качиньского начали скандировать: «Спасибо».

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

После речи Качиньского люди начали расходиться.

Мэрия Варшавы о количестве демонстрантов

Журналисты обратились в мэрию Варшавы с вопросом о предполагаемой явке на пик демонстрации.

«По нашим оценкам, основанным на мониторинге, в демонстрации участвуют 35 000 человек», - сказала после 17:00 пресс-секретарь мэрии Моника Бойт. Ее заместитель Якуб Ледуховски добавил, что в связи с собранием в четверг городские службы зафиксировали прибытие около 400 автобусов.

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

В толпе было видно множество национальных флагов и транспарантов с логотипом «Солидарности».

Собравшиеся скандировали, в частности, такие слова, как: «Свободная Польша», «Туска в камеру, а не в Брюссель» и «Свободные СМИ, свободные суды, свободные люди». На транспарантах преобладали лозунги: «Протест свободных поляков», «Тирания беззакония», «Посадить взяточников, освободить героев», «Красный ворон не победит орла» и «Ни один немец не плюнет нам в лицо».

В конце планировалось, что участники протеста должны были переместиться на площадь Повстанцев Варшавы перед бывшей штаб-квартирой новостных программ TVP. Но в итоге туда добрались лишь несколько десятков протестующих.

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

«От имени главнокомандующего полиции, начальника столичной полиции, я хотел бы поблагодарить всех сотрудников полиции, которые принимали участие в обеспечении безопасности митинга. Для нас самое главное, что все прошло безопасно. Было несколько инцидентов, в основном связанных с тем, что люди изматывались. Полицейские помогали и в этих ситуациях», - заявила пресс-секретарь столичного полицейского управления Марта Герличка. Она также сообщила, что полиция «не оценивает количество» участников собрания.

Осуждены по закону

Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик были приговорены по закону к двум годам лишения свободы и пятилетнему запрету занимать государственные должности. Варшавский окружной суд признал их виновными в связи с их деятельностью во время так называемого «земельного скандала». Каминьский и Вонсик были задержаны во вторник на территории президентского дворца.

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Фото: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

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