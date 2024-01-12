В России «вагнеровец» забил стулом собутыльника за осуждение «СВО» 12.01.2024, 12:53

Суд нашел для него «смягчающие обстоятельства».

В России наемник ЧВК «Вагнер» забил человека стулом, а следом добил ударом ножа и биты в связи с тем, что тот «задел его чувства» своими высказываниями о войне в Украине.

Об этом говорится в решении суда, заявляет «Медиазона». Убийство совершил житель Приморья Максим Волков.

«В решении суда сказано, что инициатором конфликта якобы стал убитый, поскольку он своими высказываниями про «специальную военную операцию» «задел чувства» Волкова. Участие в боевых действиях на территории Украины суд счел смягчающим обстоятельством», - пишут росСМИ.

Жертва наемника скончалась от потери крови. Ею оказался россиянин, с которым Волков встретился в доме их общего знакомого: там компания выпивала, пока не зашла речь о войне в Украине, говорится в материалах следствия.

РосСМИ акцентируют, ранее Волков уже был судим за убийство. Хотя в решении суда говорится, что у него не было криминальных историй. Речь идет о приговоре за 2022 год, тогда Волкову дали по соответствующей статье восемь лет колонии строгого режима.

На этот раз наемник отделался еще меньшим сроком. С учетом его «заслуг в Украине», Россия приговорила его к 7 годам лишения свободы.

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