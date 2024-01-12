Один из создателей скандальной российской вакцины от коронавируса умер от пневмонии 5 12.01.2024, 13:36

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Перед этим он получил травмы при падении.

Российский ученый Борис Народицкий, один из главных создателей скандальной вакцины против коронавируса «Спутник V», 10 января умер от пневмонии. Ему было 82 года, последние полтора месяца Народицкий провел в Боткинской больнице Москвы.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на источник в окружении ученого.

Как отмечается, в 2021 году вирусолог при падении сломал один из шейных позвонков и с тех пор был сильно ограничен в движении, страдал от острых болей.

Последние полтора месяца лежал в больнице в тяжелом состоянии, у него развилась пневмония. Организм не справился.

Народицкого называют «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на основе которой был создан «Спутник V».

Как известно, «Спутник V» был создан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии (Москва). Запрещен в Украине. Данные по нему и результаты испытаний подвергались критике некоторыми западными специалистами – в частности, из-за непрозрачности процесса разработки и быстрого ее утверждения правительством РФ.

По состоянию на лето 2021 года «Спутник V» зарегистрировали лишь в 59 странах, которые в большинстве своем были союзниками СССР или приобрели союзные отношения с Москвой. Договоренные поставки в ряд таких стран РФ не смогла выполнить, что привело к волоките по возвращению задатков, репутационному ущербу, протестам в отдельных странах из-за неудачного выбора поставщика.

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