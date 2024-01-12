Ученые обнаружили следы исчезнувших цивилизаций доколумбовых времен 12.01.2024, 19:09

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Используя современные технологии, исследователи смогли обнаружить скрытые города посреди Амазонии.

Аэрофотосъемка обнаружила древние города в самом сердце Амазонии, разрушив ошибочное представление о том, что тропические леса оставались нетронутыми людьми до прибытия Колумба. Самое большое и древнее из известных амазонских поселений в Эквадоре, датируемое 2 500 годами, обнаружили в недавнем международном исследовании, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Вопреки распространенному мнению о том, что Амазония была нетронутой дикой природой, исторические свидетельства первых европейцев описывают оживленные города и фермы в этом регионе. Теперь комплексное исследование, длившееся 25 лет, выявило запутанную сеть городов-садов вдоль реки Упано, бросая вызов предвзятым представлениям о древних культурах Амазонии.

Обнаруженные поселения являются не только древнейшей, но и крупнейшей городской сетью в Амазонии, предшествовавшей другим доколумбовым городам региона. Профессор Стивен Ростейн, возглавляющий исследование, подчеркивает необходимость пересмотреть наш европоцентрический взгляд на цивилизацию.

«Это старше любого другого известного нам места в Амазонии. Мы должны изменить наше представление о том, что такое культура и цивилизация», — отмечает он.

Город, построенный около 2 500 лет назад, просуществовал до 1 000 лет. Поразительно, что эти города конкурируют по размерам со стоянками мая, демонстрируя уровень сложности и изящества, который ранее недооценивался в древних культурах Амазонии.

Открытие стало возможным благодаря использованию технологии LiDAR, которая позволила обнаружить более 6 000 прямоугольных платформ, расположенных группами вокруг площадей. Эти платформы, размером примерно 20 на 10 метров и высотой 2-3 метра, служили различным целям, некоторые из них, как полагают, были домами, а другие предназначались для церемониальных целей. Сложная планировка города включала центральную площадь в Киламопе с массивной платформой размером 140 на 40 метров.

Одним из самых удивительных элементов является разветвленная сеть дорог, соединяющая эти платформы, протяженностью более 25 км. Доктор Дорисон, один из исследователей, подчеркивает изящество дорог, с прямыми углами и прямыми путями — сложная задача в условиях джунглей. Кроме того, подъездные пути со рвами по обеим сторонам были идентифицированы как каналы, что свидетельствует о развитой системе управления водными ресурсами.

Это открытие бросает вызов распространенному представлению о малых, изолированных группах жителей Амазонии, живущих в примитивных условиях.

Антуан Дорисон, соавтор исследования, отмечает: "Это меняет наше представление о культуре Амазонии. Это показывает, что древние люди жили в сложных городских обществах".

Хотя результаты исследования дают ценную информацию о богатой истории Амазонии, остается загадкой, почему исчезли эти древние цивилизации. Тень соседнего вулкана, ответственного за плодородные почвы, возможно, также сыграла свою роль в упадке этих обществ.

Это открытие не только добавляет новую главу в историю Амазонии, но и подчеркивает важность переоценки нашего понимания древних цивилизаций, показывая, что джунгли скрывают тайны, которые противоречат нашим предыдущим предположениям.

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