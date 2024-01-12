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В РФ цены на яйца за год выросли на 61% и продолжают расти

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  • 12.01.2024, 20:31
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В РФ цены на яйца за год выросли на 61% и продолжают расти

Они стали настоящим символом инфляции в России.

Инфляция за 2023 год якобы уложилась в официальные прогнозы, но многие товары подорожали на десятки процентов, отчитался Росстат. Вне конкуренции — яйца, цены на которые выросли на 61,4% и в новом году продолжили расти, сообщает The Moscow Times.

Яйца за декабрь подорожали на 18,2%, а всего за год — на 61,35%. Они стали символом инфляции, извиняться за рост цен на них пришлось президенту РФ Путину. Он в свойственной ему манере поинтересовался, как у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с яйцами, тот обещал исправиться: «Почувствовал, что работать надо лучше <…> Надеюсь, что в ближайшее время, в начале года, цена должна пойти вниз».

С января правительство обнулило импортные пошлины на яйца, начались поставки из Турции и Азербайджана. Но эффекта это не принесло: объемы поставок в масштабах российского рынка микроскопические, и на первой неделя нового года (1–9 января) яйца подорожали еще на 0,8%.

Продовольственные товары в прошлом году дорожали особенно сильно, подсчитал Росстат: индекс цен на них прибавил 8,2%. Непродовольственные товары, по его данным, подорожали на 6%, услуги — на 8,3%, наверстывая отставание 2022 года. Особенно сильно выросли цены на курицу (27,8%) и овощи (24,2%). В начале года курица, несмотря на исчезновение из некоторых магазинов, немного подешевела (0,4%), а вот овощи прибавили от 4–7% (без учета огурцов и помидоров, прибавивших 13% и 10%).

Рост цен на продовольствие особенно чувствителен для населения, поэтому инфляционные ожидания почти вдвое превосходят официальную инфляцию и составляют 14,2% по последним замерам в декабре. Центробанк же намерен в этом году вернуть инфляцию к цели: его прогноз — 4–4,5%.

В этом году его прогноз сбылся — правда, для этого его пришлось дважды пересматривать. Последний, октябрьский прогноз был 7–7,5%, и инфляция втиснулась в эти границы — 7,42% по итогам 2023 г., сообщил Росстат. За первые 9 дней она составила 0,26%. Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич называет эти данные «первым ориентиром в новом году по инфляционному тренду». Итоги декабря, если сделать поправку на сезонность, означают 6% в годовом выражении, оценили аналитики «Твердых цифр». В продовольствии она составила 9,9%.

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