Генеральный секретарь ПАСЕ: То, что происходит в Беларуси, важно для всего мирового сообщества 2 12.01.2024, 20:41

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Деспина Хацивасилиу-Цовилис

Белорусский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее.

Несмотря на то, что действия белорусского диктатора Лукашенко вынудили Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) приостановить отношения с Минском, стоит понимать, что «народ Беларуси — это не режим», заявила генеральный секретарь ПАСЕ Деспина Хацивасилиу-Цовилис на конференции «Хельсинкский диалог: демократическое будущее для Беларуси» в финской столице, сообщается на сайте Совета Европы.

По словам Хацивасилиу-Цовилис, резолюции, принятые ранее Ассамблеей, «свидетельствуют о солидарности и готовности стран Совета Европы помочь белорусам, стремящимся к свободе, справедливости и достоинству».

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отдала должное мужеству тех, кто работает на благо демократической Беларуси». Она заявила о поддержке Финляндией белорусского народа. Валтонен решительно осудила белорусские власти за продолжающиеся репрессии и участие в агрессии России против Украины и высоко оценила активную роль Совета Европы в поддержке демократических перемен в стране.

«То, что происходит в Беларуси, важно для Финляндии и ЕС — и для всего мирового сообщества. Белорусский народ ясно продемонстрировал свою волю и имеет право самостоятельно определять свое будущее», — отметила Валтонен.

«Мы хотели бы создать условия, при которых Беларусь могла бы стать членом Совета Европы», — заявил глава финской делегации в ПАСЕ, первый заместитель главы комитета по политических вопросам ПАСЕ, докладчик по вопросу «Демократическое будущее для Беларуси» Киммо Кильюнен в своем вступительном слове.

Выступая позже на панели по белорусской национальной идентичности докладчик Ассамблеи по проблемам, с которыми сталкиваются белорусы в изгнании, Поль Галль отметил:

- К счастью, одним из важных последствий борьбы за демократию после фальсифицированных выборов 2020 года стало возрождение белорусской идентичности ⟨…⟩. Поддерживая развитие белорусской национальной идентичности, мы обогащаем нашу собственную европейскую идентичность, — отметил докладчик.

В докладе Кильюнена отмечается, что после сфальсифицированных выборов в 2020 году режим Лукашенко «еще больше укрепился в своем вопиющем пренебрежении международным правом и демократическими нормами, о чем свидетельствуют жестокие репрессии против инакомыслящих в Беларуси».

В проекте резолюции, подготовленной на основе доклада, отмечается, что ПАСЕ солидарна со всеми, кто пострадал от преступлений режима Лукашенко, и подтверждает свою приверженность поддержке и защите прав, свобод и безопасности всех белорусов.

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