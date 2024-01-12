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Лукашенко повысил пошлины на шампуни и зубную пасту из пяти стран

  • 12.01.2024, 23:03
Лукашенко повысил пошлины на шампуни и зубную пасту из пяти стран

Это скажется на ценах.

Лукашенко подписал указ, согласно которому повышаются ввозные таможенные пошлины на шампуни и зубную пасту из пяти стран. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

В списке стран оказались США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Для них пошлина будет составлять 35% от таможенной стоимости товара.

Речь идет о шампунях, средствах для волос и средствах для чистки зубов, произведенных в указанных странах.

Документ будет действовать по 30 июня 2024 года.

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