закрыть
13 января 2024, суббота, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Отпечатки пальцев людей не являются уникальными

1
  • 13.01.2024, 12:15
  • 2,466
Ученые: Отпечатки пальцев людей не являются уникальными

Искусственный интеллект помог совершить сенсационное открытие.

Опубликованная на этой неделе в журнале Science Advances статья, по-видимому, переворачивает с ног на голову давно общепринятую истину об отпечатках пальцев: не все они уникальны, как утверждает профессор Го, который сейчас учится на последнем курсе факультета компьютерных наук Колумбийского университета, и его коллеги.

Фактически, журналы несколько раз отклоняли эту работу, прежде чем команда подала апелляцию и в конечном итоге добилась ее принятия в Science Advances, пишет CNN.

«Изначально судебно-медицинское сообщество вызывало сильное сопротивление. В первой или двух версиях нашей статьи они говорили, что это общеизвестный факт: не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев. Я думаю, это действительно помогло улучшить наше исследование, потому что мы просто продолжали добавлять в него больше данных (повышая точность), пока в конечном итоге доказательства не стали неопровержимыми», - сказал Го.

Чтобы добиться удивительных результатов, команда использовала модель искусственного интеллекта, называемую глубокой контрастирующей сетью, которая обычно используется для таких задач, как распознавание лиц. Исследователи добавили к этому свой собственный вариант, а затем предоставили базу данных правительства США, содержащую 60 000 пар отпечатков пальцев, которые иногда принадлежали одному и тому же человеку (но с разных пальцев), а иногда принадлежали разным людям.

В ходе работы система на основе искусственного интеллекта обнаружила, что отпечатки пальцев с разных пальцев одного и того же человека имеют большое сходство и, следовательно, смогла определить, когда отпечатки пальцев принадлежали одному и тому же человеку, а когда нет, с точностью для одной пары. Они достигли пика в 77%, что, по-видимому, опровергает тот факт, что каждый отпечаток пальца «уникален».

Он добавил, что на протяжении сотен лет судебно-медицинского анализа люди обращали внимание на различные особенности, называемые «мелочи», разветвления и конечные точки отпечатков пальцев, которые используются в качестве традиционных маркеров для идентификации отпечатков пальцев.

«Они отлично подходят для сопоставления отпечатков пальцев, но ненадежны для обнаружения корреляции между отпечатками пальцев одного и того же человека», - сказал Го.

Авторы заявили, что осознают потенциальную погрешность данных. Хотя они считают, что система ИИ работает во многом одинаково в зависимости от пола и расы, согласно исследованию, для того, чтобы систему можно было использовать в реальной криминалистике, требуется более тщательная проверка посредством анализа более крупной и обширной базы данных отпечатков пальцев.

Однако Го заявил, что он уверен, что это открытие может улучшить уголовные расследования.

По словам Кристофа Шампода, профессора криминалистики Школы уголовного правосудия Университета Лозанны в Швейцарии, использование методов глубокого обучения на изображениях отпечатков пальцев - интересная тема. Однако Чампод, который не участвовал в исследовании, сказал, что не верит, что работа открыла что-то новое.

«Их аргумент о том, что эти формы в некоторой степени коррелируют между пальцами, был известен с самого начала снятия отпечатков пальцев, когда это делалось вручную, и документировался в течение многих лет», - сказал он.

В ответ Го сказал, что никто никогда систематически не оценивал и не использовал сходство между отпечатками разных пальцев одного и того же человека в такой степени, как в новом исследовании.

«Мы первые, кто прямо указал, что сходство обусловлено ориентацией выступов в центре отпечатка пальца. Более того, мы первые, кто попытался сопоставить отпечатки разных пальцев одного и того же человека, по крайней мере, с помощью автоматизированной системы», - сказал Го.

Саймон Коул, профессор кафедры криминологии, права и общества Калифорнийского университета в Ирвине, согласился с тем, что статья интересна, но сказал, что ее практическая полезность преувеличена.

«Мы не ошиблись насчет отпечатков пальцев. Недоказанное, но интуитивно верное утверждение о том, что не существует двух «точно одинаковых» отпечатков пальцев, не опровергается фактом, что отпечатки пальцев похожи. Отпечатки пальцев разных людей, как и одного и того же человека, всегда были похожи», - сказал он о судебно-медицинских экспертах.

Команда, проводившая исследование, заявляет, что уверена в результатах и открыла исходный код ИИ для проверки другими. Это решение высоко оценили и Шампод, и Коул. Но Го сказал, что важность исследования выходит за рамки отпечатков пальцев.

«Речь идет не только о криминалистике, речь идет об искусственном интеллекте. Люди смотрели на отпечатки пальцев с тех пор, как мы существовали, но никто никогда не замечал этого сходства, пока мы не заставили наш ИИ его проанализировать. Это просто говорит о способности ИИ автоматически распознавать и извлекать соответствующие функции», - заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип