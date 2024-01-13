В Москве вспыхнуло здание Сбербанка

В Москве вспыхнуло здание Сбербанка4
- 13.01.2024, 12:46
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Недалеко от бизнес-центра «Москва-Сити» поднялся столб густого черного дыма.
В Москве на Кутузовском проспекте утром 13 января вспыхнул пожар в строящемся здании Сбербанка. Над местом ЧП поднялся столб густого черного дыма, на место прибыли сотрудники МЧС РФ для тушения огня.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что возгорание началось в недострое недалеко от бизнес-центра «Москва-Сити» – по адресу Кутузовский проспект 32, второй корпус.
Предварительно, там загорелся склад с лакокрасочными изделиями, сообщили пропагандистам в оперативных службах.
По состоянию на 11:00 (по Минску) огонь переходил на второй этаж, строители покидали место ЧП самостоятельно.
На место пожара прибыли сотрудники МЧС РФ, площадь возгорания уточняется.
Напомним, утром 13 января масштабный пожар вспыхнул также в российском Санкт-Петербурге. По предварительным данным, огонь охватил склады российского маркетплейса Wildberries.