закрыть
13 января 2024, суббота, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве вспыхнуло здание Сбербанка

4
  • 13.01.2024, 12:46
  • 1,178
В Москве вспыхнуло здание Сбербанка

Недалеко от бизнес-центра «Москва-Сити» поднялся столб густого черного дыма.

В Москве на Кутузовском проспекте утром 13 января вспыхнул пожар в строящемся здании Сбербанка. Над местом ЧП поднялся столб густого черного дыма, на место прибыли сотрудники МЧС РФ для тушения огня.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что возгорание началось в недострое недалеко от бизнес-центра «Москва-Сити» – по адресу Кутузовский проспект 32, второй корпус.

Предварительно, там загорелся склад с лакокрасочными изделиями, сообщили пропагандистам в оперативных службах.

По состоянию на 11:00 (по Минску) огонь переходил на второй этаж, строители покидали место ЧП самостоятельно.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС РФ, площадь возгорания уточняется.

Напомним, утром 13 января масштабный пожар вспыхнул также в российском Санкт-Петербурге. По предварительным данным, огонь охватил склады российского маркетплейса Wildberries.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип