В колонии от пневмонии умер белорусский политзаключенный Вадим Храсько 13.01.2024, 14:50

Ему было 50 лет.

В витебской колонии №3 из-за пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько, сообщает «Весна».

Вадим Храсько был задержан по уголовному делу по ст. 361-2 УК РБ (Финансирование экстремистской деятельности). Удерживался в СИЗО-1.

4 августа 2023 года судья Минского городского суда Сергей Хрипач приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Он подал апелляционную жалобу. 13 октября судебная коллегия Верховного суда под председательством Алексея Тетюхина оставила приговор в силе. Мужчине назначили лишение свободы, несмотря на серьезное заболевание.

Отбывать срок Вадима отправили в витебскую колонию № 3, где он, по подсчетам правозащитников, пробыл около двух месяцев. 3 ноября 2023 г. был внесен МВД в «список экстремистов».

Политзаключенный умер в ночь с 8 на 9 января от пневмонии. Правозащитники сообщают, что в больницу мужчину доставили в состоянии, когда его уже было невозможно спасти. Официально о смерти политзаключенного пока не сообщалось. 12 января Вадима Храсько похоронили в Минске.

Это уже четвертая смерть политзаключенного за решеткой.

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