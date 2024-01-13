В Бресте четыре внедорожника тянули из канавы авто такси 1 13.01.2024, 15:59

VW Polo погрузился под воду почти по окна дверей.

Прошедшей ночью в Бресте автомобиль такси выехал за пределы проезжей части и оказался в глубокой канаве. VW Polo погрузился под воду почти по окна дверей, своим ходом выбраться было нереально.

По информации «Виртуального Бреста», водитель звонил в МЧС и эвакуаторам, но все отказали. Тогда он стал обращаться за помощью к местным жителям, у которых есть внедорожники и люди стали приезжать на помощь.

Сначала пробовали тянуть одним внедорожником, но легковушку удалось лишь вытянуть из воды, по склону ее поднять уже не получалось.

Тогда на помощь приехали еще 3 водителя на внедорожниках, которые стали тянуть Volkswagen вторым тросом, друг за другом, змейкой.

Задумка удалась, легковушку вытянули на ровную площадку, а автор видео на радостях прокричал: «Все, на рынок».

По информации ГАИ Бреста, водитель такси не справился с управлением. В результате ДТП водитель не пострадал (из автомобиля выбрался самостоятельно через окно), пассажиров в салоне транспортного средства не было.

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