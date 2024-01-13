Сторонник независимости от Китая станет президентом Тайваня 13.01.2024, 17:33

Его соперники признали поражение.

Действующий вице-президент Тайваня Лай Циндэ объявил о своей победе на президентских выборах, которые прошли в стране 13 января. Об этом сообщает Focus Taiwan.

При подсчете 98,62% бюллетеней за него отдали голоса 40,14%. Оба соперника Лай Циндэ признали свое поражение: бывший мэр Тайбэя от Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ набрал 26,42%, а мэр города Нью-Тайбэй, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи – 33,43%.

Вице-президентом была избрана соратница Лай Циндэ, бывший посол Тайваня в США Сяо Бихим.

«Я хочу поблагодарить тайваньский народ за то, что он написал новую главу в истории нашей демократии. Мы показали всему миру, как сильно мы дорожим нашей демократией. Это наша непоколебимая приверженность», – цитирует CNN слова победителя гонки.

Он подчеркнул, что будет проводить действующий курс независимости Тайваня от Китая.

«Мы говорим международному сообществу, что между демократией и авторитаризмом мы будем стоять на стороне демократии. Китайская Республика Тайвань будет продолжать идти бок о бок с демократическими странами по всему миру», – заявил Лай Циндэ.

Телеканал отмечает, что итоги голосования показали, что Тайвань – де-факто суверенное государство, которое должно укреплять оборону от угроз Китая и углублять отношения с другими демократическими странами, даже если это грозит экономическим или военным давлением со стороны Пекина.

«Кроме того, это еще один удар по восьми годам все более жесткой тактики в отношении Тайваня при [председателе КНР] Си Цзинпине, который поклялся, что окончательное «воссоединение» острова с материком является «исторической неизбежностью», – считают обозреватели CNN.

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