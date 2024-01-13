закрыть
13 января 2024, суббота, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сторонник независимости от Китая станет президентом Тайваня

  • 13.01.2024, 17:33
Сторонник независимости от Китая станет президентом Тайваня

Его соперники признали поражение.

Действующий вице-президент Тайваня Лай Циндэ объявил о своей победе на президентских выборах, которые прошли в стране 13 января. Об этом сообщает Focus Taiwan.

При подсчете 98,62% бюллетеней за него отдали голоса 40,14%. Оба соперника Лай Циндэ признали свое поражение: бывший мэр Тайбэя от Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ набрал 26,42%, а мэр города Нью-Тайбэй, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи – 33,43%.

Вице-президентом была избрана соратница Лай Циндэ, бывший посол Тайваня в США Сяо Бихим.

«Я хочу поблагодарить тайваньский народ за то, что он написал новую главу в истории нашей демократии. Мы показали всему миру, как сильно мы дорожим нашей демократией. Это наша непоколебимая приверженность», – цитирует CNN слова победителя гонки.

Он подчеркнул, что будет проводить действующий курс независимости Тайваня от Китая.

«Мы говорим международному сообществу, что между демократией и авторитаризмом мы будем стоять на стороне демократии. Китайская Республика Тайвань будет продолжать идти бок о бок с демократическими странами по всему миру», – заявил Лай Циндэ.

Телеканал отмечает, что итоги голосования показали, что Тайвань – де-факто суверенное государство, которое должно укреплять оборону от угроз Китая и углублять отношения с другими демократическими странами, даже если это грозит экономическим или военным давлением со стороны Пекина.

«Кроме того, это еще один удар по восьми годам все более жесткой тактики в отношении Тайваня при [председателе КНР] Си Цзинпине, который поклялся, что окончательное «воссоединение» острова с материком является «исторической неизбежностью», – считают обозреватели CNN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров