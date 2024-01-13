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Фонтан в Риме «заработал» больше, чем некоторые белорусские предприятия

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  • 13.01.2024, 19:37
  • 2,042
Фонтан в Риме «заработал» больше, чем некоторые белорусские предприятия

1,6 миллион евро.

В 2023 году в одном из самых известных фонтанов в мире — римском Треви — собрали монет, оставленных туристами, на сумму около 1,6 млн евро.

Дно фонтана очищают не реже одного раза в неделю. В период большого наплыва путешественников это делают каждый день. После этого выловленные предметы отправляют на склад, где их моют и сортируют. Иностранные деньги отделяют и потом обменивают на евро. Находят в воде памятника архитектуры не только деньги — там встречаются часы, очки, различный мусор. В нем находили даже зубные протезы и клешни рака. Но чаще всего, кроме монет, там встречаются браслеты.

Отметим, что многие белорусские предприятия не могут похвастаться такой прибылью, как фонтан в Риме.

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