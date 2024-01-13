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Погода не даст белорусам соскучиться

  • 13.01.2024, 19:51
Погода не даст белорусам соскучиться

Нас ждут температурные качели.

Январь в текущем зимнем сезоне принес нам барическую пилу и температурные качели и характеризуется большими колебаниями как температуры, так и атмосферного давления. На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. Быстрая смена атмосферных процессов сохранит очень неустойчивые погодные условия – оттепель будет быстро меняться морозами и наоборот. Средняя температура воздуха ожидается на 3-6℃ ниже нормы. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире госТВ.

В начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния обширного, атлантического циклона. Он принесет облачную с прояснениями погоду, снег, мокрый снег. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный, умеренный, метель. Ночью в понедельник, 15 января, от 0 до -7°C, во вторник еще на пару градусов холоднее. Днем в понедельник в большинстве районов до -1°C, во вторник, 16 января, станет холоднее – от -3 до -9°C.

В середине недели инициатива в формировании погоды перейдет к области высокого атмосферного давления. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой кратковременный снег. Местами слабые метель и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Влажность до 90%. Ночью в среду, 17 января, от -6 до -12°C, при прояснениях до -15°C, днем -2...-6°C.

Предварительно, в начале второй половины недели погоду начнет определять очередной атлантический циклон с Западной Европы и связанные с ним атмосферные фронты. В результате их влияния на большей части территории пройдет снег различной интенсивности. Влажность до 90%. Ветер западной четверти, умеренный, временами порывистый. Ночью -2...- 7°C, при прояснениях до -10°C. Днем в четверг, 18 января, от -2°C до -7°C, в пятницу, 19 января, от -5°C по западу до -11°C по северо-востоку.

В выходные морозы усилятся – ожидается влияние области высокого атмосферного давления и холодного, влажного воздуха с севера. Возможен небольшой, кратковременный снег. Ветер северный, северо-западный, умеренный, временами порывистый. Влажность до 90%. Ночью в субботу, 20 января, от -8°C по юго-западу до -19°C по северо-востоку, в воскресенье еще на 3-5°C холоднее, в середине дня в субботу от -2 до -8°C, в воскресенье, 21 января, до -7°C.

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