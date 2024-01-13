Почему отопительный коллапс в России случился именно сейчас 13.01.2024, 21:58

Губернатор Московской области не вернулся из запоя?

Почему отопительный коллапс в России случился именно сейчас? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Формально этому способствуют сильные морозы. Это внешний толчок, который проявил проблему. Так бывало и раньше, но сейчас это проявилось в массовом порядке.

В большинстве российских крупных городов, таких урбанизированных регионах, как Подмосковье, где живут миллионы людей, коммунальная инфраструктура осталась еще советской. Нагрузки на старую коммунальную структуру, на теплосети, стала гораздо больше, а сеть осталась прежней. Этот разрыв рано или поздно должен был сработать.

Помню, что еще более 20 лет назад, в 2002 году, московские политтехнологи заявили о том, что их город ожидает инфраструктурный кризис в 2009-ом году. Они имели в виду кризис советской инфраструктуры. То есть они прогнозировали, что советская инфраструктура в 2009 году начнет выходить из строя, а сейчас уже 2024-ый.

Кроме того, дополнительным фактором, работающим на провоцирование этого кризиса, является война. Большая часть российских ресурсов сейчас идет на войну против Украины. Война финансируется, а коммунальными инфраструктурами не занимаются, их не модернизируют.

Еще одну базовую причину назову — авторитарный режим. В авторитарном режиме власти концентрируются на таких конкретных ситуациях, когда нужно консолидировать ресурсы, запустить административную машину. Вот войнами (хоть и ограниченное количество времени) авторитарные режимы могут заниматься. Хотя, как показывает практика, в итоге тоже терпят крах.

С текущими же социальными проблемами авторитарные режимы справляются очень плохо. Это проявлялось и в СССР, и в современной России. Значительная часть россиян до сих пор живет в условиях 19-го века.

Авторитарные начальники просто пускают пыль в глаза. Они зарабатывают на коррупции, кражах и воруют как раз из коммунальных денег. Чаще всего их не волнует реальная ситуация с населением. Их беспокоит, что скажет главный начальник — Путин.

В Подмосковье, в частности, тоже сохранилась классическая ситуация с авторитарными режимами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Новый год поехал (по всей видимости — со всем своим окружением) на отдых далеко за пределы России. Его вовремя не проинформировали, а далее уже чисто российская ситуация — на Новый год все бухали. Об этом пишут и сами российские источники.

Типичная российская ситуация — ушли в загул и забыли, что есть реальные проблемы. Когда же начались кризисные ситуации, то на выход из запоя потребовалось время.

Как ни странно, даже предвыборная кампания Путина не сыграла здесь главную роль. Видимо, политтехнологи Кремля увидели, что сейчас разговор идет уже не о дефиците яиц, как в прошлом году, а о коммунальных проблемах.

Как сейчас печально шутят уже в самой России, «генерал Мороз», который был известным союзником РФ, ударил по российским тылам. Он начал замораживать не ЕС, а преданных Путину россиян.

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