США передали Ирану специальное сообщение 13.01.2024, 22:51

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Об этом заявил президент Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты передали Ирану «частное сообщение» о поддерживаемых им хуситах, ответственных за нападение на коммерческое судноплавство в Красном море.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед отъездом в президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид на выходные, передает Reuters.

«Мы доставили его (сообщение, – ред.) частно, и мы уверены, что хорошо подготовились», – сказал он.

Журналисты спросили Байдена, администрация которого в 2021 году удалила хуситов из списка «иностранных террористических организаций», считает ли он сейчас термин «террорист» подходящим для описания этого движение. Он ответил утвердительно.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил 12 января, что первые удары Штатов повлияли на способность хуситов хранить, запускать и направлять ракеты или беспилотники, которые группировка использовала против судов. Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в войне с Йеменом.

Движение хуситов угрожало «сильным и эффективным ответом» после того, как Штаты ночью нанесли очередной удар по Йемену.

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