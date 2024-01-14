Россия замерзает от Калининграда до Владивостока 18 14.01.2024, 9:23

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В чем причина небывалого коммунального коллапса?

Сотни домов в Новосибирске остались без тепла и света. В третьем по величине городе России произошла коммунальная авария – прорвало трубу. Движение транспорта парализовано. Последствия устраняли более 160 бригад коммунальщиков. Причина проблем – труба 1974 года производства. Ее заменили, но частично, только 8,5 метра.

Зима в России выдалась холодной. Коммунальных аварий так много, что они попадают даже в эфиры федеральных каналов. В ситуацию приходится вмешиваться даже на уровне президента. Подмосковные Электросталь, Селятино, Воскресенск, Тверская область. Список можно еще долго продолжать. На отсутствие отопления жалуются от Калининграда до Дальнего Востока.

В Кремле обозначили, что проблему видят и решают, но быстро помочь всем не получится. «Несмотря на усилия по обновлению систем ЖКХ, уже понятно, что сейчас реально провести только аварийный ремонт. Многие сети так и останутся в достаточно ветхом состоянии», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На этой неделе синоптики обещают в России аномальные холода – до -23 градусов.

О проблемах российской системы ЖКХ «Настоящее Время» поговорило с юристом в сфере антикоррупции Григорием Машановым.

– Износ в России очень большой. В разных регионах, если мы говорим про магистральные трубы, то они могут быть изношены на 60-70%. И я, честно говоря, не понимаю почему.

Современный рынок ЖКХ в России существует почти 20 лет: в 2005 году приняли новый Жилищный кодекс, и началась приватизация этой сферы. Можно было за 20 лет достаточно сильно обновить инфраструктуру, и где-то вкладывались, в Москве, например, в целом мало аварий, а в каких-то регионах, например в Подмосковье, там действительно все плохо. Хотя это, конечно, вопрос, потому что в Ленинградской области, где сопоставимое во многом население, такого не было. Не сказал бы я, что Ленинградская область менее коррумпированная в плане ЖКХ.

Я клоню к тому, что, поскольку это непрозрачная сфера, вернее, данных на самом деле много, есть так называемая ГИС «ЖКХ», «Госуслуги-дом», но это настолько все сложно, настолько канцелярским языком написано, и юристам бывает очень тяжело понять, что хотели сказать тем или иным документом.

Должны Счетная палата, следственные органы контролировать, но, когда происходят такие катастрофы, сразу начинают разбираться. Но в целом рынок очень грязный. Была история, например, с довольно прогрессивной управляющей компанией в Екатеринбурге. За то, что к ним переходили дома, просто поджигали их офис, сжигали машины, сжигали технику. И это было в 2017, 2018, 2019 годах. И это бандитский во многом рынок. Там своего рода 1990-е в плане практик. Рынок ЖКХ очень доходный, довольно низкая культура управления, поэтому это довольно коррумпированная история.

– Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что за трубы в России ответственен в первую очередь Владимир Путин и никто другой. Как вы считаете?

– Прежде всего ЖКХ – это зона ответственности самих граждан. Они сами выбирают управляющие компании. Управляющие компании – это те, кто заказывает услуги. И по-хорошему они должны требовать. Но, конечно, здесь вопрос системы, системы управления, системы госкапитализма, который существует в России, который не позволяет открытую честную конкуренцию на рынке ЖКХ. Это всегда связано с государственными структурами, где-то вполне официально государство контролирует рынок, как в Москве. Поэтому, безусловно, государственная политика имеет значение в том смысле, что люди также считают, что от них ничего в ЖКХ не зависит, что мы занимаемся только своей квартирой, что все, что происходит за пределами квартиры, – это не их дело. То есть люди не понимают, что такое товарищество собственников жилья. ТСЖ – это ничтожная доля от общего числа домов. То есть люди не берут ответственность за свое жилье.

Поэтому говорить, что на 100% виноват Путин, я бы, наверное, не стал. Но, конечно, нельзя сказать, что люди целиком виноваты или целиком муниципалитеты виноваты. Конечно, это прежде всего государственная политика в сфере ЖКХ.

Я хочу немножко иностранный пример привести. Например, есть Грузия и Армения. В Грузии ужасное состояние домов, ужасное состояние коммунальной инфраструктуры, в Армении – намного лучше. Просто разная государственная политика. В Армении государство активно вмешивается в ЖКХ, в Грузии это либертарианский подход: люди должны сами разбираться, но люди не разбираются. В России такая смешанная история, помноженная на коррупцию.

– А возьмем страны похолоднее, например, Балтии. Понятно, что они в Евросоюзе, но тем не менее постсоветское наследие им досталось. Понятно, масштаб страны разный, но там так же холодно, как в России, может, не так, как в Сибири, но, во всяком случае, все равно холоднее, чем в Грузии и в Армении. Там что, коррупции нет?

– Там коррупции намного меньше, особенно, если мы возьмем Эстонию и Литву. В Латвии ситуация сложнее. Я, честно говоря, не знаю, какая там история коммунальных аварий. Но состояние ЖКХ там лучше в том числе потому, что там коррупции меньше. Евросоюз инвестировал много в эти страны, модернизировал инфраструктуру, проводил работы по повышению теплоэффективности, чтобы дома меньше теряли тепло.

В целом качество госуправления просто в этих странах намного выше, потому что в плане институтов они намного более развиты, чем Россия, особенно, повторюсь, Эстония и Литва.

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