Названы самые вероятные гипотезы, почему человечество до сих пор не нашло инопланетян 16 14.01.2024, 11:25

6,210

Земная цивилизация живет в «зоопарке»?

После десятилетий поисков инопланетной жизни, а также множества озвученных теорий относительно вероятности его существования, у человечества есть лишь две гипотезы, которые могут объяснить, почему мы до сих пор являемся одиноким видом. Ни одна из них, вероятно, не понравится тем, кто больше всего стремится увидеть представителей внеземной цивилизации.

Об этом говорится в исследовании профессора планетологии и астробиологии в Школе естественных наук и Центре планетарных наук в Университете Бербека Иена Кроуфорда и профессора планетарной населенности и астробиологии в Берлинском техническом университете, Немецком исследовательском центре геонаук GFZ, а также адъюнкт-профессора в Вашингтонском государственном университете Дирка Шульце-Макуха, которая опубликована в журнале Nature Astronomy.

Главный вопрос, который задают себе ученые, исследующие космос, звучит очень просто: «Где все?». Впервые его сформулировал в 1950 году известный физик Энрико Ферми. Он исходил из того, что, учитывая возраст Вселенной (13,8 миллиардов лет) и тот факт, что Солнечная система существует 4,5 миллиарда лет, а ингредиенты для жизни есть повсюду в достатке, кажется странным, что человечество до сих пор не имеет доказательств существования внеземного разума.

Так называемый парадокс Ферми снова начали живо обсуждать, когда человечество стало находить потенциально пригодные для жизни экзопланеты в далеких звездных системах. Оказалось, что хотя планеты были биологически самодостаточными, чтобы на них зародилась жизнь, ни на одной из них не замечены техносигнатуры – признаки технологической активности, свидетельствующие о существовании развитой внеземной цивилизации.

Впоследствии парадокс Ферми получил определенное расширение. Астроном Майкл Харт в 1975 году подсчитал, что развитой цивилизации для распространения по галактике Млечный Путь понадобилось бы лишь 650 000 лет, поэтому Земля давно должна быть посещена внеземной цивилизацией.

Как пишет Universe Today, в 1980 году математический физик и космолог Фрэнк Типлер уточнил аргументы Харта, использовав принцип Коперника, согласно которому ни человечество, ни Земля не находятся в привилегированном положении для наблюдения за Вселенной. По его подсчетам, внеземной цивилизации понадобилось бы «менее 300 миллионов лет», чтобы исследовать всю нашу галактику.

Так возникла гипотеза Гарта-Типлера, которая, по сути, утверждала, что отсутствие улик можно объяснить лишь отсутствием внеземных цивилизаций.

Однако в 1983 году знаменитый астроном и астрофизик Карл Саган и физик, астроном и математик Уильям Ньюман опровергли эту гипотезу в собственной работе, утверждая, что «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия». В качестве аргументов они использовали многочисленные догадки, которые содержала гипотеза Харта-Типлера. Впоследствии и другие ученые предложили потенциальные решения, почему мы до сих пор не видели ни одного внеземного тела.

Однако 40 лет спустя у человечества до сих пор нет окончательных доказательств того, что развитые внеземные цивилизации существуют. И это несмотря на десятилетие наблюдений и исследований Института SETI, который ищет радиосигналы и аномальные инфракрасные сигнатуры среди далеких звезд и галактик. Такую ситуацию ученые называют «Большой тишиной».

По мнению Кроуфорда и Шульце-Макуха, это может означать лишь одно из двух. Во-первых, существует вероятность того, что гипотеза Харта-Типлера правильна, и никаких развитых внеземных цивилизаций не существует или разумная жизнь (или жизнь вообще) редка во Вселенной ввиду того, что шансы на ее появление или эволюцию слишком низки.

Во-вторых, правильной может быть также безжалостная гипотеза зоопарка. Она состоит в том, что развитые цивилизации понимают риски вселенной, поэтому держатся на расстоянии, чтобы не быть обнаруженными.

Авторы последнего исследования отмечают, что как существование, так и отсутствие внеземных цивилизаций будет чудом, но один из этих вариантов должен быть правдив. По сути все можно свести к двум ответам:

мы никогда не увидим инопланетян, потому что космос слишком велик и т.д.

мы их не увидим, потому что они приняли меры, чтобы мы их не увидели.

Именно второй вариант объясняет гипотезу зоопарка, которую предложил в 1973 году астрофизик из Гарвардского университета и ученый из обсерватории Haystack в Массачусетском технологическом институте Джон А. Болл. Он утверждал, что развитые виды «сознательно избегают взаимодействия и что они отвели для себя территорию, на которой мы живем как зоопарк».

То есть мы никогда их не найдем, потому что они не хотят, чтобы их нашли, и у них есть технологические возможности, чтобы это обеспечить. Положительная новость в том, что гипотеза зоопарка предполагает, что намерения внеземных цивилизаций благожелательны и они, вероятно, стремятся избежать вмешательства в наше технологическое или социальное развитие.

Однако, исходя из вышесказанного, Кроуфорда и Шульце-Макуха призывают не опускать рук и продолжать систематически исследовать Вселенную. По их словам, человечество сможет утверждать об отсутствии доказательств существования инопланетян только тогда, когда будет искать достаточно тщательно.

Дальнейшие исследования, как отмечает Шульце-Макуха, могут даже открыть нам правду о том, что гипотеза зоопарка верна, поскольку даже если мы не будем способны осуществить контакт, мы сможем обнаружить следы инопланетной цивилизации.

Учитывая развитие земных технологий, он предполагает, что найти следы инопланетян возможно уже в ближайшие 15 лет, но признает, что «временные рамки, конечно, трудно предсказать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».