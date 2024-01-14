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В Давосе обсудят «Болезнь Х», которая в 20 раз может быть смертоноснее COVID

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  • 14.01.2024, 12:35
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В Давосе обсудят «Болезнь Х», которая в 20 раз может быть смертоноснее COVID

Что известно о новой пандемии.

На Всемирном экономическом форму в Давосе планируют обсудить гипотетически возможную пандемию из-за «Болезни Х».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу Всемирной экономической формы.

Совещание по новой пандемии состоится в среду, 17 января.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная «Болезнь X» может привести к 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовам?», - отмечается в программе.

Среди спикеров:

Тедрос Аданом Гебреисус - генеральный директор ВОЗ;

Мишель Демаре - глава правления AstraZeneca Plc;

Шям Бишен - руководитель Центра здоровья и здравоохранения; Член исполнительного комитета Всемирного экономического форума в Женеве;

Рой Джейкобс - президент и главный исполнительный директор Royal Philips;

Прита Редди - исполнительный вице-председатель Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нисия Триндаде Лима - министр здравоохранения Бразилии;

Джамиль Эдмонд Андерлин - главный редактор Europe, Politico.

Что такое «Болезнь Х»?

«Болезнь Х» является гипотетической угрозой. Это название, которое используется среди ученых для поощрения разработки контрмер, в том же числе вакцин и тестов, которые могут быть применены в случае будущей вспышки.

В ноябре 2022 года ВОЗ составила более 300 ученых для изучения «неизвестного патогена, который может вызвать серьезную международную эпидемию». В частности считается, что смертность от патогена в 20 раз может превысить показатели COVID-19.

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