Forbes: Россияне бросили целый танковый полк, чтобы спасаться из-под Крынок

Forbes: Россияне бросили целый танковый полк, чтобы спасаться из-под Крынок3
- 14.01.2024, 14:58
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Оккупанты понесли колоссальные потери в технике.
Для эвакуации поврежденной российской техники под Крынками оккупанты выделили 17-й танковый полк. То, что целый танковый полк посвященный задачам эвакуации говорит об интенсивности российских потерь.
Издание Forbes пишет, что в середине 2023 года Кремль сформировал новую полевую армию вокруг 70-й механизированной дивизии, объединив три механизированных полка - 24-й, 26-й и 28-й - с артиллерийской бригадой и 17-м танковым полком.
Пару месяцев спустя, в сентябре, новосформированная 18-я общевойсковая армия передислоцировалась на левый берег Днепра в Херсонской области, где столкнулась с 35-й бригадой морской пехоты Украины, которая переправилась через Днепр и закрепилась на плацдарме в Крынках на украинском берегу.
Сейчас 17-й танковый полк отвечает за эвакуацию десятков единиц техники, потерянной россиянами во время неудачных попыток выбить украинских морских пехотинцев из Крынок.
«17-й танковый полк 70 - й мотострелковой дивизии уже две недели пытается эвакуировать поврежденную и неподвижную бронетехнику из активной зоны боевых действий в районе Крынок», - отмечает Украинский центр оборонных стратегий.
Эта эвакуация включает как обычные ремонтные и эвакуационные подразделения, так и 2-й танковый батальон полка. Хотя специализированная бронированная техника эвакуации с их кранами и лебедками может быть лучшим способом буксировки неисправных транспортных средств, при необходимости танк может буксировать и защищать себя.
«То, что целый танковый полк с потенциально десятками танков T-90, посвященный задачам эвакуации, говорит об интенсивности российских потерь вокруг Крынок», – пишет издание.
За три месяца неудачных контратак через украинские зоны уничтожения дронов и артиллерии, а также через мины, которые дроны сбрасывают ночью, 18-я общевойсковая армия и другие формирования на Херсонщине потеряли по меньшей мере 163 единицы техники.
Украинские силы потеряли лишь 33 единицы техники, в основном на правом берегу Днепра.