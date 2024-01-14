закрыть
14 января 2024, воскресенье, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кадыров вызвал раздражение в Кремле

  • Андрей Красно, «Кавказ.Реалии»
  • 14.01.2024, 15:02
  • 7,066
Кадыров вызвал раздражение в Кремле

Озвучить недовольство поручили Z-пропагандистам.

Рамзан Кадыров предложил обменять украинских военнопленных на снятие с его семьи санкций США. Эта новость возмутила даже российских милитаристских блогеров – главу Чечни обвинили в торговле «живым товаром». После этого он назвал свое заявление «троллингом», однако опрошенные редакцией «Кавказ.Реалии» политологи убеждены: изначально предложение было серьезным, а значит, западные санкции против российской элиты действительно работают.

Идею по обмену Кадыров озвучил на военном смотре во время визита в республику бывшего морпеха-разведчика США Скотта Риттера – он выступает с пророссийских позиций, его заявления активно использует кремлевская пропаганда. Глава Чечни заявил, что готов освободить 20 украинских военнослужащих, «которых забрали в Донецке и Луганске», если США снимут санкции с его родственников.

«Моя мама, жена, дочери, племянники, они никогда не участвовали в политических играх. Они слова не сказали. Я воевал. Я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран. Против меня вводите все, что хотите, но мою семью, мать не трогайте» – так Кадырова процитировали российские госагентства и подконтрольные ему чеченские медиа.

Эта новость вызвала резко негативную реакцию среди российских z-«военкоров» (промилитаристских блогеров. – Прим. ред.). «Сомнительным торгом» действия Кадырова назвал «военкор» Александр Коц, добавив, что санкции «являются признанием заслуг перед Отечеством». В «жонглировании живым товаром» Кадырова обвинил другой милитаристский блогер Юрий Котенок: «Снова в России наблюдаются попытки быть выше государства. Открыто и демонстративно».

После волны негатива в телеграм-каналах глава Чечни и его окружение попытались представить заявление об обмене как шутку. Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов написал, что таким предложением Кадыров якобы поставил администрацию США в «трудное положение». Глава Чечни, в свою очередь, назвал свои первоначальные слова «толстым троллингом».

Попытка торга?

Мать политика, 70-летняя Аймани Кадырова была включена в санкционный список США в августе. Причиной стала ее должность главы общественного фонда имени Ахмата Кадырова, средства из которого идут в том числе для оплаты расходов на войну. Сам фонд СМИ называют «альтернативной казной» главы Чечни.

В сентябре 2022 года персональные санкции США были введены в отношении официальной супруги политика Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой – ее называют второй женой, Аминат Ахмадовой, которая считается третьей женой Кадырова, дочерей Айшат, Карины (Хадижат) и Табарик. До этого семья уже попадала в список в 2020 году.

Предлагая снять ограничения со своих родственников, Кадырова показал видео с украинскими военнопленными, а значит – это заявление предварительно готовили, указывает политолог Аббас Галлямов: «Глава Чечни продемонстрировал, что санкции очень тревожат его. Есть или опасения за активы, конечными собственниками которых указаны члены семьи, или вопрос физического пребывания родных, например, в дружественных США странах Персидского залива».

Вероятно, Кадырову передали, что Путин в недоумении от такого предложения, поэтому тот отыграл назад, продолжает собеседник. Галлямов обращает внимание на противоречие с официальной риторикой: главу Чечни не устраивает размещение активов в лояльных Москве странах, ему хочется организовать себе более надежный «запасной аэродром».

«От кого он хочет прятать деньги? С учетом ухудшающейся ситуации для путинского режима возникают серьезные подозрения, что Кадыров не верит в его долгосрочные перспективы и пытается торговаться с американцами о гарантиях личной безопасности. Такая интерпретация очевидна, она крайне раздражает российское общество и элиты», – подытожил собеседник.

Раздражение Кремля

Предложение Кадырова изначально было вполне серьезным, уверен руководитель украинской экспертной группы «Сова» политолог Михаил Савва: «Во-первых, он считает содержащихся в республике украинских военнопленных своей собственностью, а во-вторых, санкции против семьи доставляют Кадырову серьезные неудобства. Настолько болезненные, что он обращается к противнику и готов к переговорам».

В отличие от многих российских чиновников, также оказавшихся в санкционных списках, Кадыров не стесняется открыто говорить о своих намерениях избавить семью от ограничений, продолжает эксперт: «Самое жесткое, что может сделать Москва, – дать сигнал о том, что нужно отказаться от намерения. Так и произошло в этот раз, когда глава Чечни попытался перевести обращение в шутку».

При этом персональные санкции США льстят Кадырову, он воспринимает их как негативное признание своих заслуг, комментирует политолог Дмитрий Дубровский: «Именно поэтому ему важно, чтобы статус «врага США №1» был закреплен только за ним, а не за многочисленными родственниками».

Предлагая такой обмен, Кадыров подчеркивает свою исключительность в противостоянии с США, поясняет политолог, называя это выступление «эмоциональной реакций»: «Он пытается быть публичным политиком, часто расходясь с позицией Кремля. Тогда его приходится одергивать. Главе Чечни дали понять, что обмен пленными – это прерогатива Минобороны и брать такие функции на себя ему не дадут».

Полномочия Кадырова на внешнеполитической арене четко не определены, добавляет руководитель Transparency International в России Илья Шуманов: «Разумеется, договоренности по обмену пленных точно не распространяются на губернаторов. При этом мы знаем, что недавний крупный обмен пленными прошел с участием Арабских Эмиратов, с правителями которых у Кадырова есть персональный канал коммуникации».

Предлагая обменять украинских военных на снятие с семьи санкций, Кадыров хотел повысить свой вес на международной арене и среди российской элиты. И ему бы это удалось, если бы на предложение отреагировали США и Украина, заключает Шуманов.

Андрей Красно, «Кавказ.Реалии»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров