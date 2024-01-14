Кадыров вызвал раздражение в Кремле Андрей Красно, «Кавказ.Реалии»

14.01.2024, 15:02

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Озвучить недовольство поручили Z-пропагандистам.

Рамзан Кадыров предложил обменять украинских военнопленных на снятие с его семьи санкций США. Эта новость возмутила даже российских милитаристских блогеров – главу Чечни обвинили в торговле «живым товаром». После этого он назвал свое заявление «троллингом», однако опрошенные редакцией «Кавказ.Реалии» политологи убеждены: изначально предложение было серьезным, а значит, западные санкции против российской элиты действительно работают.

Идею по обмену Кадыров озвучил на военном смотре во время визита в республику бывшего морпеха-разведчика США Скотта Риттера – он выступает с пророссийских позиций, его заявления активно использует кремлевская пропаганда. Глава Чечни заявил, что готов освободить 20 украинских военнослужащих, «которых забрали в Донецке и Луганске», если США снимут санкции с его родственников.

«Моя мама, жена, дочери, племянники, они никогда не участвовали в политических играх. Они слова не сказали. Я воевал. Я буду воевать против руководства Америки, западноевропейских стран. Против меня вводите все, что хотите, но мою семью, мать не трогайте» – так Кадырова процитировали российские госагентства и подконтрольные ему чеченские медиа.

Эта новость вызвала резко негативную реакцию среди российских z-«военкоров» (промилитаристских блогеров. – Прим. ред.). «Сомнительным торгом» действия Кадырова назвал «военкор» Александр Коц, добавив, что санкции «являются признанием заслуг перед Отечеством». В «жонглировании живым товаром» Кадырова обвинил другой милитаристский блогер Юрий Котенок: «Снова в России наблюдаются попытки быть выше государства. Открыто и демонстративно».

После волны негатива в телеграм-каналах глава Чечни и его окружение попытались представить заявление об обмене как шутку. Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов написал, что таким предложением Кадыров якобы поставил администрацию США в «трудное положение». Глава Чечни, в свою очередь, назвал свои первоначальные слова «толстым троллингом».

Попытка торга?

Мать политика, 70-летняя Аймани Кадырова была включена в санкционный список США в августе. Причиной стала ее должность главы общественного фонда имени Ахмата Кадырова, средства из которого идут в том числе для оплаты расходов на войну. Сам фонд СМИ называют «альтернативной казной» главы Чечни.

В сентябре 2022 года персональные санкции США были введены в отношении официальной супруги политика Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой – ее называют второй женой, Аминат Ахмадовой, которая считается третьей женой Кадырова, дочерей Айшат, Карины (Хадижат) и Табарик. До этого семья уже попадала в список в 2020 году.

Предлагая снять ограничения со своих родственников, Кадырова показал видео с украинскими военнопленными, а значит – это заявление предварительно готовили, указывает политолог Аббас Галлямов: «Глава Чечни продемонстрировал, что санкции очень тревожат его. Есть или опасения за активы, конечными собственниками которых указаны члены семьи, или вопрос физического пребывания родных, например, в дружественных США странах Персидского залива».

Вероятно, Кадырову передали, что Путин в недоумении от такого предложения, поэтому тот отыграл назад, продолжает собеседник. Галлямов обращает внимание на противоречие с официальной риторикой: главу Чечни не устраивает размещение активов в лояльных Москве странах, ему хочется организовать себе более надежный «запасной аэродром».

«От кого он хочет прятать деньги? С учетом ухудшающейся ситуации для путинского режима возникают серьезные подозрения, что Кадыров не верит в его долгосрочные перспективы и пытается торговаться с американцами о гарантиях личной безопасности. Такая интерпретация очевидна, она крайне раздражает российское общество и элиты», – подытожил собеседник.

Раздражение Кремля

Предложение Кадырова изначально было вполне серьезным, уверен руководитель украинской экспертной группы «Сова» политолог Михаил Савва: «Во-первых, он считает содержащихся в республике украинских военнопленных своей собственностью, а во-вторых, санкции против семьи доставляют Кадырову серьезные неудобства. Настолько болезненные, что он обращается к противнику и готов к переговорам».

В отличие от многих российских чиновников, также оказавшихся в санкционных списках, Кадыров не стесняется открыто говорить о своих намерениях избавить семью от ограничений, продолжает эксперт: «Самое жесткое, что может сделать Москва, – дать сигнал о том, что нужно отказаться от намерения. Так и произошло в этот раз, когда глава Чечни попытался перевести обращение в шутку».

При этом персональные санкции США льстят Кадырову, он воспринимает их как негативное признание своих заслуг, комментирует политолог Дмитрий Дубровский: «Именно поэтому ему важно, чтобы статус «врага США №1» был закреплен только за ним, а не за многочисленными родственниками».

Предлагая такой обмен, Кадыров подчеркивает свою исключительность в противостоянии с США, поясняет политолог, называя это выступление «эмоциональной реакций»: «Он пытается быть публичным политиком, часто расходясь с позицией Кремля. Тогда его приходится одергивать. Главе Чечни дали понять, что обмен пленными – это прерогатива Минобороны и брать такие функции на себя ему не дадут».

Полномочия Кадырова на внешнеполитической арене четко не определены, добавляет руководитель Transparency International в России Илья Шуманов: «Разумеется, договоренности по обмену пленных точно не распространяются на губернаторов. При этом мы знаем, что недавний крупный обмен пленными прошел с участием Арабских Эмиратов, с правителями которых у Кадырова есть персональный канал коммуникации».

Предлагая обменять украинских военных на снятие с семьи санкций, Кадыров хотел повысить свой вес на международной арене и среди российской элиты. И ему бы это удалось, если бы на предложение отреагировали США и Украина, заключает Шуманов.

Андрей Красно, «Кавказ.Реалии»

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