США передали России «привет» через хуситов 1 Сергей Романов, planeta.press

14.01.2024, 15:13

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Ракет хватит на всех.

Игра в гибридность закончилась. Америка вместе с британскими союзниками достигает своих целей в регионе Красного моря, эффективно ударив по объектам хуситов, которые контролируют Йемен. Российскому обывателю на заметку. Тот не может написать названия группировки, не сделав скабрезную опечатку, связанную с порядком букв, но это вопрос вторичный. Те отвечают россиянам своеобразной взаимностью: ударили по танкеру, который перевозит нефть. С «высокоточностью» проблема не только у российских ракет.

Главный «потерпевший» от ударов, безусловно, Иран. В Вашингтоне не дураки сидят, знают, откуда растут рога активности кучки боевиков, вот и бьют по тегеранским прокладкам. Определение «прокси» для хуситов – не более, чем незаслуженный комплимент.

Это сигнал именно иранским аятоллам. Как говорил ныне мертвый классик – «хватит это терпеть». США и Соединенное Королевство решили, что с них хватит. Самое время поискать в шкафу мундир жандарма мировой демократии – в самой лучшей из коннотаций.

Привет прилетает и движению ХАМАС – двойной удар, по боевиках, используя терминологию из классических американских боевиков. Это тоже предостережение Ирану. Раз уж пораскладывали прокси-яиц по разным корзинам.

И повод для Байдена потроллить Путина. В идеале должно прозвучать что-то вроде «мы еще даже не начинали». Вариант наземной операции в Йемене еще даже не на столе.

Так, мускулами поиграть. Реальными, а не обрюзгшими путинскими.

И вот он, месседж европейцам, которые уж слишком сочувствуют палестинским боевикам. Которых местный истеблишмент выпестовал на финансовых и мировоззренческих дрожжах. Не важно из каких побуждений – наивных или же меркантильных.

ХАМАС и другие хуситы теперь угроза не только мировой торговле, но всему прогрессивному человечеству, как бы сие пафосно не звучало. Несмотря на все рассуждения сердобольных европейцев всех рас и вероисповеданий.

Примечательно, что ценность человеческой жизни в среде йеменских боевиков еще ниже, чем на территориях, которые пока контролирует ХАМАС. Так что удары западной коалиции по хуситам – это еще и о гуманизме. Заложники очередной иранской прокладки еще «спасибо» скажут.

России тоже есть, о чем задуматься. Мы явно не ту сторону истории выбрали. И дело не только в самом факте полномасштабной войны против Украины. Этот прискорбный факт запустил череду событий, которым перемотка не поможет. Это же Ось Зла в рафинированном виде, и дальше – только хуже.

Ирану теперь придется распыляться, не говоря уже о том, как зачахнут тегеранские амбиции в регионе. И в какое место теперь «Шахеды» теперь прикажете совать?

Да, это право силы, да это демонстрация того, кто в доме хозяин. И это явно не кучка диктатур разной степени террористичности, которая вооружилась амбициями на передел мира.

Но это как раз тот случай, когда «не шмогла». Ну не подумали ни Иран, ни Россия, тужась в попытках поднять эту непосильную ношу.

А зажгут новые очаги нестабильности – уж не обижайтесь. Сами начали задирать солидных парней англосаксонского происхождения. Ракет хватит на всех.

Сергей Романов, planeta.press

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