В Тульской области 120-тысячный город остался без отопления 6 14.01.2024, 17:36

3,328

Из-за аварии на ГРЭС.

Почти 400 жилых домов и социальных учреждений в Новомосковске Тульской области остались без тепла из-за аварии на Новомосковской городской теплоэлектростанции (ГРЭС). Об этом сообщила администрация города.

По информации официальных лиц, причиной инцидента стал выход из строя трансформатора. Специалисты работают на месте происшествия, но до настоящего момента не удалось восстановить нормальное функционирование электростанции. При этом температура в городе продолжает падать и на данный момент составляет -13 градусов Цельсия.

Глава Новомосковска Руслан Бутов подчеркнул, что в 372 многоквартирных домах, 16 детских садах, 10 школах и больнице «снижена температура подачи теплоносителя». В связи с произошедшим, на ликвидацию аварии мобилизованы все возможные силы и средства.

В текущий момент специалисты активно работают над устранением аварии, однако температура в жилых домах по-прежнему снижается. Координацией мероприятий на месте занимается министр жилищно-коммунального хозяйства региона, направлены дополнительные ресурсы для оперативной ликвидации последствий инцидента.

В январе из-за коммунальных аварий без отопления остались тысячи жителей Подмосковья и других регионов России. Сообщается о случаях нарушения теплоснабжения в различных городах, включая Климовск, Новосибирск, Пермь, Пензу и Астрахань.

Жители подмосковной Яхромы третьи сутки остаются без тепла. Власти города накануне отчитывались о запуске аварийной котельной, однако отопления по-прежнему нет в 74 домах, 5 детских садах и ряде школ. Местные жители составили петицию, в которой утверждают, что в городе замерзает порядка 8 000 человек.

В Липецке также продолжают устранять последствия аварии на теплотрассе, оставившей без отопления 42 дома, сообщила мэр города Евгения Уваркина. С момента аварии на системе теплоснабжения прошли сутки. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, жителям, у которых в квартирах все еще холодно, выдают обогреватели. Порыв на теплотрассе в Липецке произошел утром 13 января. Власти обещали, что устранят аварию в тот же день, однако сроки ремонта затянулись. Чиновники ввели в городе режим повышенной готовности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».