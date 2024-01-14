В Исландии после извержения вулкана лава достигла города

В Исландии после извержения вулкана лава достигла города1
- 14.01.2024, 19:10
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Загорелись дома.
В Исландии после начала извержения вулкана в воскресенье утром лава достигла небольшого городка Гриндавик, который заранее был эвакуирован.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщил национальный исландский вещатель RUV.
Лава достигла улиц города и охватила часть сначала одного дома, который вспыхнул, а затем и другого. Жителей в городке нет – почти 4 тысячи населения заблаговременно эвакуировали.
Незадолго до того, как лава добралась до города, новая трещина появилась всего в 50 метрах до ближайших домов населенного пункта.
Мэр Гриндавика Фаннар Юнассон ранее назвал извержение вулкана «большим и серьезным шоком для населения». Он пояснил, что извержение происходит достаточно близко, поэтому лаве останется преодолеть относительно короткий путь до города.
Глава гражданской обороны Видир Рейниссон заявил, что лава течет к городскому водопроводу и электроснабжению. Пока неизвестно, пострадали ли они.
Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил в воскресенье, что жизни людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может быть под угрозой.
Ранее в районе Гриндавика были начаты работы по созданию барьеров из земли и камней, чтобы не дать лаве достичь города. Бенедикт Гальдорссон, специалист по сейсмической опасности метеорологической службы Исландии, отметил, что часть лавового потока двигалась вдоль дамбы от поселения.