закрыть
14 января 2024, воскресенье, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Исландии после извержения вулкана лава достигла города

1
  • 14.01.2024, 19:10
  • 2,240
В Исландии после извержения вулкана лава достигла города

Загорелись дома.

В Исландии после начала извержения вулкана в воскресенье утром лава достигла небольшого городка Гриндавик, который заранее был эвакуирован.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщил национальный исландский вещатель RUV.

Лава достигла улиц города и охватила часть сначала одного дома, который вспыхнул, а затем и другого. Жителей в городке нет – почти 4 тысячи населения заблаговременно эвакуировали.

Незадолго до того, как лава добралась до города, новая трещина появилась всего в 50 метрах до ближайших домов населенного пункта.

Мэр Гриндавика Фаннар Юнассон ранее назвал извержение вулкана «большим и серьезным шоком для населения». Он пояснил, что извержение происходит достаточно близко, поэтому лаве останется преодолеть относительно короткий путь до города.

Глава гражданской обороны Видир Рейниссон заявил, что лава течет к городскому водопроводу и электроснабжению. Пока неизвестно, пострадали ли они.

Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил в воскресенье, что жизни людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может быть под угрозой.

Ранее в районе Гриндавика были начаты работы по созданию барьеров из земли и камней, чтобы не дать лаве достичь города. Бенедикт Гальдорссон, специалист по сейсмической опасности метеорологической службы Исландии, отметил, что часть лавового потока двигалась вдоль дамбы от поселения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров