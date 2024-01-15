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Екатерину Дунцову, которую не допустили к выборам в России, задержали

  • 15.01.2024, 0:57
  • 4,046
Екатерину Дунцову, которую не допустили к выборам в России, задержали
Екатерина Дунцова

Произошло это вскоре после того, как она объявила о создании собственной партии.

Екатерину Дунцову, которую не допустили к выборам в России, задержали. После собрания, на котором было принято решение о создании партии «Рассвет», полицейские остановили машину, в которой ехала Дунцова. Об этом сообщил телеграм-канал Ateo Breaking, который сотрудничает с Дунцовой.

По информации канала, незарегистрированного кандидата в президенты везут в наркологический диспансер для проверки на наличие наркотиков в крови. От проверки Дунцова не отказывалась.

«Ехала на машине с собрания, задержали под предлогом формального осмотра на наркотики», — сообщил источник «Осторожно Media».

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова заявила о своем выдвижении в кандидаты в президенты 16 ноября. ЦИК России не допустил Дунцову к президентским выборам в 2024 году, отказав в регистрации инициативной группы по сбору подписей.

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