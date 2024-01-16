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В России зафиксировали рекордный за 12 лет рост тяжких преступлений

  • 16.01.2024, 2:32
В России зафиксировали рекордный за 12 лет рост тяжких преступлений

Больше всего тяжких и особо тяжких преступлений в 2023 году было зарегистрировано в Москве.

В 2023 году МВД России зарегистрировало рекордное с 2011 года число тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом говорится в отчете ведомства, на это обратило внимание издание «Верстка».

В 2023 году в России было совершено больше 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. В последний раз близкое к этому число тяжких преступлений было зафиксировано в 2011 году — тогда этот показатель достиг 608 тысяч.

Больше всего тяжких и особо тяжких преступлений в 2023 году было зарегистрировано в Москве — около 50 тысяч случаев. На втором месте оказалась Московская область — 22 212 случаев, затем — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан.

Помимо этого, рекордными оказались показатели тяжких и особо тяжких преступлений в Белгородской области в 2023 году — больше 5 тысяч случаев. Это наибольший показатель с 2010 года и на 29% больше, чем в 2022 году.

В России к категории тяжких относятся умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание не более 10 лет лишения свободы, за особо тяжкие назначают сроки, превышающие 10 лет. Это убийства, разбой, вымогательство в особо крупном размере, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, в России также впервые за десять лет зафиксировали рост числа граждан с диагностированной алкогольной зависимостью. В качестве причин в российском Минздраве называли «стресс от пандемии» и инфляцию, которая «опережает повышение акцизов на алкоголь».

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