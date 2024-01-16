В Минске за участие в протестах судили директора по аудиту 16.01.2024, 10:52

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У него трое несовершеннолетних детей.

В конце декабря в Минске огласили приговор директору по аудиту столичной компании B1 Ивану Станкевичу, который обвинялся в участии в протестах, сообщил правозащитный центр «Вясна».

Ивану Станкевичу вменялась «народная» статья 342 УК (Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок или активное участие в них). Процесс вела судья Юлия Крепская.

Отца троих несовершеннолетних детей (10, 7 и 4 лет) задержали в конце октября прошлого года и до суда поместили под стражу.

Как следует из материалов дела, Иван Станкевич в 2020 году вместе с другими людьми «принял активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок», «выходил на проезжую часть дорог и мешал работе общественного транспорта».

Суд признал его виновным и назначил два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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