закрыть
16 января 2024, вторник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Генерал Мороз» против Путина

  • Владимир Шевчук, «Апостроф»
  • 16.01.2024, 12:50
  • 2,992
«Генерал Мороз» против Путина

Почему Россию накрыл коммунальный ад?

Жители РФ, наслушавшись пропаганды, так громко смеялись над Европой, якобы «замерзающей» без российского газа, что прозевали начало зимы и спровоцированную сильными морозами коммунальную катастрофу практический по всей стране. Российский коммунальный коллапс, начавшись как серия отдельных аварий, перерос в масштабную техногенную катастрофу, охватившую около 20 регионов РФ. Россияне по всей стране массово остаются без отопления, электричества и воды. Коммунальные службы не справляются с массовыми прорывами сетей и внутренних батарей отопления. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Подмосковье, где в нескольких городах-спутниках столицы РФ люди вынуждены искать убежище от холода на улицах у костров. Каковы причины такого коллапса и будет ли он иметь существенные последствия для режима Владимира Путина?

В городах Подольск и Электросталь, расположенных в непосредственной близости от российской столицы, с начала отопительного сезона наблюдались постоянные перебои с теплоснабжением, но с началом зимы ситуация заметно ухудшилась. Авария в Подольске произошла еще 4 января, оставив без отопления 176 многоквартирных домов, в которых проживает более 20 тысяч человек. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации локального масштаба. По состоянию на утро 10 января, отопления все еще не было в 37 домах.

Власти Подмосковья возложили ответственность за произошедшее на руководство котельной, которая входит в структуру Климовского патронного завода. Российский диктатор Владимир Путин распорядился о национализировать завод, но особенно на ситуацию это не повлияло, так как на ремонт и восстановление нужны деньги и время.

В руководстве Подмосковья подчеркнули, что для нормализации ситуации с теплоснабжением в Подольске потребуются миллиардные инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство города. Ирония ситуации в том, что за две недели до аварии Подольск был награжден премией «Прорыв года» якобы за «эффективное управление ресурсами» и «финансовую устойчивость», что теперь вызывает большие вопросы об адекватности награды на фоне всего случившегося.

Ситуация с отоплением остается напряженной не только в Электростали и Подольске, но и в других населенных пунктах Подмосковья, включая Воскресенск, Солнечногорск и многие селения в окрестностях столицы. Например, в Королеве из-за поломки котельной более 100 жилых зданий остались без отопления. Несмотря на приезд местных депутатов и временный ремонт котельной, жители продолжают жить в неопределенности.

В Лобне Московской области через несколько дней после Нового года произошел прорыв трубы, что привело к затоплению подвала дома кипятком. Аналогичная история произошла и в Химках, где из-за прорыва труб в квартирах образовались настоящие водопады. Хотя коммунальные службы информировали о быстром решении проблем, недовольство среди жителей продолжают расти, так как люди понимают, что из-за лютых морозов, обрушившихся на Москву и ее окрестности, очередные аварии – это только вопрос времени.

«Россия погружается в классический техногенный коллапс. У россиян из-за войны, перераспределение средств на агрессию против Украины и санкций нет возможности даже проводить регламентные и ремонтные работы на собственных газотранспортных сетях, которые как бы приносят им деньги. Про бюджетную сферу и особенно ЖКХ говорить не приходится. То, что годами стагнировало, не ремонтировалось и разворовывалось, должно было рвануть гнойным нарывом. И то, что сейчас происходит в Подмосковье и других регионах РФ – это только первые этапы названный техногенной катастрофы. Справиться с ней российские чиновники не способны из-за отсутствия денег и адекватного управления этой сферой», - говорит «Апострофу» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Война «съела» ЖКХ

В российских регионах также наблюдается взрывное обострение коммунальных проблем. На вторую неделю января часть Омска столкнулась с отключением электроэнергии, хотя город не подвергался бомбардировкам.

В Москве из-за аварии на трубопроводе произошло повреждение дорог, а в Новосибирске из-за прорыва трубы затоплены улицы. В Ленинском районе Новосибирска более 237 домов остались без горячей воды и отопления, закрыты торговые центры и школы, улицы затоплены. В результате этих инцидентов возникли серьезные проблемы с транспортом, включая прекращение работы трамваев, а также временное приостановление плановой госпитализации и хирургической помощи в больницах.

В последние выходные стало известно о серьезном коммунальном кризисе в Новомосковске – одном из крупнейших городов Тульской области, где из-за аварии на местной ГРЭС город полностью остался без отопления. По данным администрации города, причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора.

В результате аварии без отопления оказались 372 многоквартирных дома, а также десять школ, 16 детских садов и одна больница. И все это в городе, где температура уже опустилась до -14 градусов и ожидается дальнейшее понижение до -27 градусов ночью.

Инцидент в Подольске, Электростали, Новомосковске и других городах РФ подчеркивает общую проблему в системе отопления в России. Основными причинами этого кризиса являются старение и износ коммунальных сетей, многие из которых были построены еще при СССР и нуждаются в капитальном ремонте, недостаток финансирования для поддержания систем отопления в рабочем состоянии, а также последствия санкций, связанных с агрессий Кремля против Украины, которые привели к дефициту необходимых для ремонта и модернизации материалов и оборудования.

При этом российское государство существенно повышает расходы на содержание армии. В текущем году на оборонный бюджет РФ будет выделено 6% ВВП – то есть около 11 триллионов рублей, что вдвое больше, чем в 2023 году. Для россиян ситуацию также усугубляет общее снижение доходов бюджета, основными причинами которого являются низкие цены на нефть и потеря европейского газового рынка. В результате, средства на инфраструктурные проекты и запланированные ремонты были перераспределены в пользу военных расходов и содержание репрессивного аппарата.

Также в качестве причин следует назвать патологическую халатность муниципалитетов и руководителей коммунальных предприятий, коррупцию и неэффективное расходование даже тех денег и ресурсов, которые чудом не разворовали. Причем сама проблема имеет кумулятивные эффект и без миллиардных вложений (опять-таки, если деньги не разворуют) не может быть решена в принципе. Еще до конца этой зимы вся Россия может покрыться «подольсками», что создает существенные риски для Кремля и лично для Владимира Путина, который на весну назначил себе «президентские выборы».

«Техногенные аварии синхронизируются общим недовольством, дискомфортом и накопленной внутренней агрессией россиян, явно неудовлетворенных ходом войны. И это создает для Кремля некое «узкое место», когда создаются обстоятельства для отдельных групп влияния, которые могут пойти на рискованную игру, но не столько против кремлевского главаря, сколько против своих конкурентов в окружении самого Путина. Цель – влияние и ресурсы за счет демонстрации собственной «нужности» диктатору. И этот момент, когда кажется, что Москва стабилизировала ситуацию, может быть моментом выхода из-под контроля. Поэтому в Кремле рассматривают такие ситуации как в Подольске или как «диверсию», или как проявление внутренней фронды», - отметил в комментарии «Апострофу» глава Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Крайних» уже назначили

С другой стороны, в Кремле сейчас могут не особо беспокоиться относительно угрозы внутренней стабильности, потому что все эти техногенные аварии, как минимум на словах, можно объявить «локальными», учитывая, что Россия – все же большая страна.

«Кремль, как и ранее, делает ставку на то, что общество в целом продолжает верить в «хорошего царя» и «плохих бояр», поэтому сейчас массово открываются уголовные дела против местных чиновников, инженеров коммунальных предприятий. Причем, гребут даже тех, кто отказывался подписывать акты, ссылаясь на то, что котельные не готовы к отопительному сезону. То есть формально, на них ответственности нет, но Кремлю важно показать, что «царь» вмешался и решает проблему. Хотя в самих пострадавших городах сейчас отношение к «царю» будет уже похуже», - говорит «Апострофу» глава Центра содействия реформам Георгий Чижов.

В Москве Басманный районный суд вынес решение об аресте Романа Рязанцева, заместителя главы администрации Подольска, в связи с аварией в котельной, в результате которой тысячи жителей города остались без отопления во время сильных морозов.

Рязанцев обвиняется в превышении должностных полномочий, что привело к серьезным последствиям. Следствие утверждает, что, зная о дефектах оборудования, он подписал акт о готовности оборудования к отопительному сезону, что стало причиной аварии на теплотрассе.

Кроме того, суд арестовал Александра Чикова, начальника котельной Климовского специализированного патронного завода, места происшествия аварии. Его обвиняют в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Чиков не признает свою вину.

В рамках дела также фигурирует гендиректор патронного завода Игорь Кушников, ранее обвинявшийся в руководстве Гольяновской ОПГ в 1990-х годах. При этом руководство ОПГ, на счету которой более 40 убийств, совмещалось с работой в ФСБ. В российских спецслужбах Кушников дослужился до звания полковника.

«Российские власти, как обычно, пошли по пути наименьшего сопротивления, включив репрессивный механизм. Уголовные дела и аресты против муниципальных функционеров целиком укладываются в тоталитарную логику поиска «внутренних врагов» или «вредителей», дабы перевести все стрелки на них, хотя российское население давно приучили к тому, что все решает Кремль или даже лично Путин. На этом строился весь общественный договор в РФ: за всех думает Кремль, а задача россиян – не лезть в политику. Допустим, «вредителей» посадят, но столь массированный техногенный коллапс будет вести к ползучей десакрализации путинской власти. Не говоря уже о том, что репрессии не устраняют технические причины самих аварий – изношенность сетей, непрофессионализм и коррупцию», - резюмировал в комментарии «Апострофу» политический аналитик Петр Олещук.

Владимир Шевчук, «Апостроф»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров