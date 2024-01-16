«Генерал Мороз» против Путина Владимир Шевчук, «Апостроф»

16.01.2024, 12:50

2,992

Почему Россию накрыл коммунальный ад?

Жители РФ, наслушавшись пропаганды, так громко смеялись над Европой, якобы «замерзающей» без российского газа, что прозевали начало зимы и спровоцированную сильными морозами коммунальную катастрофу практический по всей стране. Российский коммунальный коллапс, начавшись как серия отдельных аварий, перерос в масштабную техногенную катастрофу, охватившую около 20 регионов РФ. Россияне по всей стране массово остаются без отопления, электричества и воды. Коммунальные службы не справляются с массовыми прорывами сетей и внутренних батарей отопления. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Подмосковье, где в нескольких городах-спутниках столицы РФ люди вынуждены искать убежище от холода на улицах у костров. Каковы причины такого коллапса и будет ли он иметь существенные последствия для режима Владимира Путина?

В городах Подольск и Электросталь, расположенных в непосредственной близости от российской столицы, с начала отопительного сезона наблюдались постоянные перебои с теплоснабжением, но с началом зимы ситуация заметно ухудшилась. Авария в Подольске произошла еще 4 января, оставив без отопления 176 многоквартирных домов, в которых проживает более 20 тысяч человек. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации локального масштаба. По состоянию на утро 10 января, отопления все еще не было в 37 домах.

Власти Подмосковья возложили ответственность за произошедшее на руководство котельной, которая входит в структуру Климовского патронного завода. Российский диктатор Владимир Путин распорядился о национализировать завод, но особенно на ситуацию это не повлияло, так как на ремонт и восстановление нужны деньги и время.

В руководстве Подмосковья подчеркнули, что для нормализации ситуации с теплоснабжением в Подольске потребуются миллиардные инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство города. Ирония ситуации в том, что за две недели до аварии Подольск был награжден премией «Прорыв года» якобы за «эффективное управление ресурсами» и «финансовую устойчивость», что теперь вызывает большие вопросы об адекватности награды на фоне всего случившегося.

Ситуация с отоплением остается напряженной не только в Электростали и Подольске, но и в других населенных пунктах Подмосковья, включая Воскресенск, Солнечногорск и многие селения в окрестностях столицы. Например, в Королеве из-за поломки котельной более 100 жилых зданий остались без отопления. Несмотря на приезд местных депутатов и временный ремонт котельной, жители продолжают жить в неопределенности.

В Лобне Московской области через несколько дней после Нового года произошел прорыв трубы, что привело к затоплению подвала дома кипятком. Аналогичная история произошла и в Химках, где из-за прорыва труб в квартирах образовались настоящие водопады. Хотя коммунальные службы информировали о быстром решении проблем, недовольство среди жителей продолжают расти, так как люди понимают, что из-за лютых морозов, обрушившихся на Москву и ее окрестности, очередные аварии – это только вопрос времени.

«Россия погружается в классический техногенный коллапс. У россиян из-за войны, перераспределение средств на агрессию против Украины и санкций нет возможности даже проводить регламентные и ремонтные работы на собственных газотранспортных сетях, которые как бы приносят им деньги. Про бюджетную сферу и особенно ЖКХ говорить не приходится. То, что годами стагнировало, не ремонтировалось и разворовывалось, должно было рвануть гнойным нарывом. И то, что сейчас происходит в Подмосковье и других регионах РФ – это только первые этапы названный техногенной катастрофы. Справиться с ней российские чиновники не способны из-за отсутствия денег и адекватного управления этой сферой», - говорит «Апострофу» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Война «съела» ЖКХ

В российских регионах также наблюдается взрывное обострение коммунальных проблем. На вторую неделю января часть Омска столкнулась с отключением электроэнергии, хотя город не подвергался бомбардировкам.

В Москве из-за аварии на трубопроводе произошло повреждение дорог, а в Новосибирске из-за прорыва трубы затоплены улицы. В Ленинском районе Новосибирска более 237 домов остались без горячей воды и отопления, закрыты торговые центры и школы, улицы затоплены. В результате этих инцидентов возникли серьезные проблемы с транспортом, включая прекращение работы трамваев, а также временное приостановление плановой госпитализации и хирургической помощи в больницах.

В последние выходные стало известно о серьезном коммунальном кризисе в Новомосковске – одном из крупнейших городов Тульской области, где из-за аварии на местной ГРЭС город полностью остался без отопления. По данным администрации города, причиной аварии стала поломка выключателя трансформатора.

В результате аварии без отопления оказались 372 многоквартирных дома, а также десять школ, 16 детских садов и одна больница. И все это в городе, где температура уже опустилась до -14 градусов и ожидается дальнейшее понижение до -27 градусов ночью.

Инцидент в Подольске, Электростали, Новомосковске и других городах РФ подчеркивает общую проблему в системе отопления в России. Основными причинами этого кризиса являются старение и износ коммунальных сетей, многие из которых были построены еще при СССР и нуждаются в капитальном ремонте, недостаток финансирования для поддержания систем отопления в рабочем состоянии, а также последствия санкций, связанных с агрессий Кремля против Украины, которые привели к дефициту необходимых для ремонта и модернизации материалов и оборудования.

При этом российское государство существенно повышает расходы на содержание армии. В текущем году на оборонный бюджет РФ будет выделено 6% ВВП – то есть около 11 триллионов рублей, что вдвое больше, чем в 2023 году. Для россиян ситуацию также усугубляет общее снижение доходов бюджета, основными причинами которого являются низкие цены на нефть и потеря европейского газового рынка. В результате, средства на инфраструктурные проекты и запланированные ремонты были перераспределены в пользу военных расходов и содержание репрессивного аппарата.

Также в качестве причин следует назвать патологическую халатность муниципалитетов и руководителей коммунальных предприятий, коррупцию и неэффективное расходование даже тех денег и ресурсов, которые чудом не разворовали. Причем сама проблема имеет кумулятивные эффект и без миллиардных вложений (опять-таки, если деньги не разворуют) не может быть решена в принципе. Еще до конца этой зимы вся Россия может покрыться «подольсками», что создает существенные риски для Кремля и лично для Владимира Путина, который на весну назначил себе «президентские выборы».

«Техногенные аварии синхронизируются общим недовольством, дискомфортом и накопленной внутренней агрессией россиян, явно неудовлетворенных ходом войны. И это создает для Кремля некое «узкое место», когда создаются обстоятельства для отдельных групп влияния, которые могут пойти на рискованную игру, но не столько против кремлевского главаря, сколько против своих конкурентов в окружении самого Путина. Цель – влияние и ресурсы за счет демонстрации собственной «нужности» диктатору. И этот момент, когда кажется, что Москва стабилизировала ситуацию, может быть моментом выхода из-под контроля. Поэтому в Кремле рассматривают такие ситуации как в Подольске или как «диверсию», или как проявление внутренней фронды», - отметил в комментарии «Апострофу» глава Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Крайних» уже назначили

С другой стороны, в Кремле сейчас могут не особо беспокоиться относительно угрозы внутренней стабильности, потому что все эти техногенные аварии, как минимум на словах, можно объявить «локальными», учитывая, что Россия – все же большая страна.

«Кремль, как и ранее, делает ставку на то, что общество в целом продолжает верить в «хорошего царя» и «плохих бояр», поэтому сейчас массово открываются уголовные дела против местных чиновников, инженеров коммунальных предприятий. Причем, гребут даже тех, кто отказывался подписывать акты, ссылаясь на то, что котельные не готовы к отопительному сезону. То есть формально, на них ответственности нет, но Кремлю важно показать, что «царь» вмешался и решает проблему. Хотя в самих пострадавших городах сейчас отношение к «царю» будет уже похуже», - говорит «Апострофу» глава Центра содействия реформам Георгий Чижов.

В Москве Басманный районный суд вынес решение об аресте Романа Рязанцева, заместителя главы администрации Подольска, в связи с аварией в котельной, в результате которой тысячи жителей города остались без отопления во время сильных морозов.

Рязанцев обвиняется в превышении должностных полномочий, что привело к серьезным последствиям. Следствие утверждает, что, зная о дефектах оборудования, он подписал акт о готовности оборудования к отопительному сезону, что стало причиной аварии на теплотрассе.

Кроме того, суд арестовал Александра Чикова, начальника котельной Климовского специализированного патронного завода, места происшествия аварии. Его обвиняют в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Чиков не признает свою вину.

В рамках дела также фигурирует гендиректор патронного завода Игорь Кушников, ранее обвинявшийся в руководстве Гольяновской ОПГ в 1990-х годах. При этом руководство ОПГ, на счету которой более 40 убийств, совмещалось с работой в ФСБ. В российских спецслужбах Кушников дослужился до звания полковника.

«Российские власти, как обычно, пошли по пути наименьшего сопротивления, включив репрессивный механизм. Уголовные дела и аресты против муниципальных функционеров целиком укладываются в тоталитарную логику поиска «внутренних врагов» или «вредителей», дабы перевести все стрелки на них, хотя российское население давно приучили к тому, что все решает Кремль или даже лично Путин. На этом строился весь общественный договор в РФ: за всех думает Кремль, а задача россиян – не лезть в политику. Допустим, «вредителей» посадят, но столь массированный техногенный коллапс будет вести к ползучей десакрализации путинской власти. Не говоря уже о том, что репрессии не устраняют технические причины самих аварий – изношенность сетей, непрофессионализм и коррупцию», - резюмировал в комментарии «Апострофу» политический аналитик Петр Олещук.

Владимир Шевчук, «Апостроф»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».