Глава российского Центробанка Набиуллина экстренно отменила выступление в Москве 4 16.01.2024, 13:09

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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА

Фота: TASS

Что случилось?

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина экстренно отменила выступление на выставке в Москве, которое должно было состояться сегодня, сообщило информационное агентство Reuters.

Российские власти никак не комментируют причину отмены выступления, которая до сих пор официально остается неизвестной.

В ЦБ отказались комментировать Reuters отмену выступления.

Однако источники сообщают, что 60-летняя глава ЦБ прошла операцию в Центральной клинической больнице Москвы и не сможет выполнять обязанности в течение двух ближайших недель. Согласно поступившей информации, операция плановая.

Про проведение операционного вмешательства сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, близкий к спецслужбам РФ.

Набиуллина является одним из самых влиятельных политиков в России и играет ключевую роль в управлении российской экономикой.

Ее отсутствие на посту главы Центробанка может оказать негативное влияние на российскую экономику и создать некоторую неопределенность в отношении экономической политики России.

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