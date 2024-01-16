Глава российского Центробанка Набиуллина экстренно отменила выступление в Москве

Глава российского Центробанка Набиуллина экстренно отменила выступление в Москве4
- 16.01.2024, 13:09
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Что случилось?
Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина экстренно отменила выступление на выставке в Москве, которое должно было состояться сегодня, сообщило информационное агентство Reuters.
Российские власти никак не комментируют причину отмены выступления, которая до сих пор официально остается неизвестной.
В ЦБ отказались комментировать Reuters отмену выступления.
Однако источники сообщают, что 60-летняя глава ЦБ прошла операцию в Центральной клинической больнице Москвы и не сможет выполнять обязанности в течение двух ближайших недель. Согласно поступившей информации, операция плановая.
Про проведение операционного вмешательства сообщил российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, близкий к спецслужбам РФ.
Набиуллина является одним из самых влиятельных политиков в России и играет ключевую роль в управлении российской экономикой.
Ее отсутствие на посту главы Центробанка может оказать негативное влияние на российскую экономику и создать некоторую неопределенность в отношении экономической политики России.