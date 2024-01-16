Российское ядерное оружие разместят в Лиде? 5 16.01.2024, 13:25

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Фото: Reuters

Местным военнослужащим приказали выделять йодосодержащие продукты.

Директор украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко поделился с сайтом Charter97.org информацией относительно изменений в рационе питания 116 авиабазы ВВС Беларуси, которая находится в Лиде. Исходя из документа, в структуру «раздатки» планируют ввести целый ряд дополнительных продуктов – от молока вплоть до морской капусты. До этого действующие нормы не менялись 20 лет.

«Запрос для отдельно взятой части становится еще одним недостающим пазлом в ранее озвученной западными партнерами информации: в Лиду будет доставлено ядерное оружие, которое будут охранять белорусские военнослужащие. По результатам анализа, проведенного коллективом ЦБК, с учетом данных из достоверных источников, можно с уверенностью говорить о все более нарастающей угрозе ядерного шантажа Кремлем стран Европейского Союза», — считают эксперты ЦБК.

Ранее в распоряжении специальных служб появился документ, который говорит о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия вблизи границ с ЕС. Об этом заявило авторитетное издание The Wall Street Journal со ссылкой на Федерацию американских ученых. Расследователи заявили: ракеты размещены в Лиде. Этот городок находится буквально в 40 км от белорусско-литовской границы. Там же базируется и единственная группа белорусских ВВС, оснащенная самолетами СУ-25.

Подтверждения этой информации до сегодня не было. Данные, опубликованные WSJ, основывались на OSINT – разведнауке, основанной на технологии анализа данных из открытых источников. Стоит отметить, что американское издание имеет практически безупречную репутацию: они дорожат своим именем, и, как правило, перепроверяют любую, даже самую надежную информацию.

«Однако конкретных доказательств с фото- и видеофактами в материале представлено не было. Это дало причины усомниться в достоверности данных WSJ. Сразу после этого с крайне резкой критикой выступил аналитический ресурс «Беларускі Гаюн», обычно весьма сдержанный в высказываниях.

Информацию американского издания белорусские расследователи назвали «кликбейтом без каких-то доказательств», добавив при этом, что мировое сообщество снова осталось в неведении относительно реально подтвержденных данных о доставке ЯО в Беларусь

Впрочем, в данной ситуации есть специфика, которую можно пояснить. Издания ранга Wall Street Journal имеют прекрасные выходы на довольно специфические структуры. Публиковать вбросы, не имеющие под собою ни малейшей почвы, настолько авторитетная газета никогда не будет. Многие помнят, как скептично относились к статье в немецком Bild – той самой, где был озвучен план нападения Путина на Украину в феврале 2022 года.

Информация подобного уровня многократно перепроверяется. Слишком высока цена. Именно солидным СМИ спецслужбы предоставляют разведданные, которые по разным причинам не могут выдавать от первого лица. Уровень изданий свидетельствует об их достоверности», — считают в ЦБК.

На днях Центр Белорусских коммуникаций получил информацию о запросе начальника службы тыла 116 гв. ШАБ ВВС РБ. Недавний документ адресован вышестоящему командованию.

В соответствии с письмом, воинская часть просит в сжатые сроки внести изменения в Инструкцию по продовольственному обеспечению л/с ВС РБ от 2004 г.

В частности, для улучшения качества питания отдельной категории военнослужащих в рацион будут введены дополнительно:

– молоко и кисломолочные продукты;

– свежие фрукты и варенья (джемы) из них;

– дополнительная порция рыбы или рыбопродуктов;

– морская капуста;

– сгущеное молоко;

– какао

Все изменения должны быть одобрены до середины февраля 2024 г.

«В этом списке не достает только йодосодержащих капсул и красного вина – все остальные изменения в инструкции крайне напоминают рацион на атомных подлодках и в частях радиационно-химической защиты СССР.

Очевидно, запрос на йод должен последовать от медицинской службы.

Что касается «Каберне», авиаторам должно быть чуточку обидно…», — приходят к выводу в ЦБК.

Справка: Лидский авиационный полк был сформирован в 1941 году. В июле 2010 года, путем объединения 116-й БРАБ и 206-й штурмовой авиабазы, была сформирована 116-я гвардейская штурмовая авиационная база с сохранением всех наград и почетных наименований. На вооружении подразделения, среди пр., находятся штурмовики Су-25.

То, что новая редакция документа по продобеспечению вступит в силу только в середине февраля, не должно вводить в заблуждение. Вероятнее всего, ядерное оружие уже находится на территории Беларуси под охраной российских военнослужащих на одном из засекреченных объектов. Аэродром в Лиде и места хранения ракет проходят последнюю стадию подготовки к принятию стратегического груза. Именно к этой дате и привязан документ.

Однако почему Лида? Ведь речь шла исключительно о передаче Беларуси комплексов «Искандер-М» с ракетами в обычном снаряжении. Именно эту информацию подтвердил Александр Лукашенко, говоря о завершении развертывания в стране ядерного оружия.

«Вспомним, что ранее Кремль заявлял о предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерные заряды. Будут ли использовать территорию авиабазы лишь как площадку для хранения, либо же летчикам ВВС РБ предоставят «почетную» возможность пилотировать самолеты с ядерным оружием самостоятельно, пока неясно. На сегодня нельзя исключать оба варианта. И все они одинаково безрадостны для Беларуси.

По-видимому, Кремль все-таки решил идти ва-банк. Беларусь втягивают в ядерный шантаж, причем в качестве обычного «болвана» в преферансе. Влиять на стратегические решения Москвы Лукашенко не сможет. В случае, если Россия решит использовать ракеты для запугивания стран НАТО, ответный удар будет нанесен именно по Беларуси.

А то, что развитие событий может быть стремительным, очевидно всем.

Рядовые беларусы становятся заложниками в этой игре. Похоже, что благодаря Лукашенку и Путину Беларусь в ближайшее время может стать одной из главных целей ответного удара Североатлантического Альянса», — резюмируют эксперты ЦБК.

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