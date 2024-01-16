Отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России 2 16.01.2024, 13:45

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Масштаб коммунального коллапса вышел на новый уровень.

Коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства накрыл половину регионов России.

Коммунальные аварии, оставившие сотни тысяч россиян без тепла, воды, электричества и газа, затронули как минимум 43 субъекта федерации, подсчитало издание «7х7».

Крупнейшая авария произошла в подмосковном Подольске, где в 30-градусные морозы без отопления остались 20 тыс. человек. Полностью восстановить подачу тепла местные власти не смогли даже спустя почти две недели после инцидента, хотя вопрос дошел до президента РФ Владимира Путина.

В Новосибирске авария оставила без тепла 14 тыс. человек в 237 домах, а в Липецке 10 тыс. в 282 домах. Также о крупных авариях сообщалось в Саратове, где отопление отключили более чем в 650 домах и 100 социальных объектах, включая школы и больницы, в Волгограде, где без тепла остались десятки тысяч человек, и в Находке, где с той же проблемой столкнулись 6 тыс. человек.

Последняя на данный момент крупная коммунальная авария произошла 14 января в Новомосковске Тульской области. Там тепло перестало поступать в 372 дома.

В общей сложности с 1 декабря по 15 января в России было зафиксировано 94 аварии, подсчитало «Агентство». Это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на критический износ и череду аварий, российские власти планируют радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Согласно бюджету на 2024–2026 годы, финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое.

В текущем году бюджет выделит на ЖКХ 886 млрд руб. — на 24 млрд руб. больше, чем в 2023-м. И хотя номинально расходы незначительно увеличатся, в реальном выражении — с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 7,5%, — они станут меньше почти на 5%.

С 2025 года, согласно закону о бюджете, начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ: они будут урезаны на 43%, до 506 млрд руб. А в 2026-м году — еще на 25%, до 381 млрд руб. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется в 2,3 раза, до минимума за 6 лет.

Износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло- и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%, отмечал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Сокращение финансирования модернизации инфраструктуры из федерального бюджета сулит России новые техногенные катастрофы, говорил экономист Игорь Липсиц.

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