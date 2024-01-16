Песков прокомментировал внезапную госпитализацию Набиуллиной 16.01.2024, 14:04

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Она должна была выступать на мероприятии, приуроченном к переизбранию Путина.

Как сообщал сайтCharter97.org, глава Банка России Эльвира Набиуллина неожиданно отменила визит на выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

Она должна была выступить на форуме «День финансиста», организованном в рамках мероприятия по переизбранию Путина, сообщает Reuters.

Официально в Центробанке отказались комментировать отсутствие главы регулятора на форуме. Вместо Набиуллиной на мероприятии выступит ее заместитель Владимир Чистюхин.

Накануне источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что Набиуллину прооперировали в Центральной клинической больнице — главном медицинском учреждении Управления делами президента РФ.

По словам источника, операция носила плановый характер, однако Набиуллина не сможет вернуться к выполнению должностных обязанностей в следующие две недели.

В Кремле не стали комментировать информацию о состоянии здоровья главы ЦБ из анонимного канала. «Мы в любом случае желаем здоровья, сил и продолжения целеустремленности Эльвире Сахипзадовне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

60-летняя Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года. Она обеспечивает макроэкономическую стабильность в России на фоне многочисленных санкций Запада, которые впервые были введены за аннексию Крыма в 2014-м.

После начала войны в Украине Набиуллина повысила ключевую ставку до 20% и ввела контроль за движением капитала. Это стало решающим в защите рубля и предотвращении серьезного оттока капитала, который мог подорвать экономику страны.

Выставку «Россия» на ВДНХ в Кремле организовали перед переизбранием Путина на пятый президентский срок, который продлится до 2030 года. Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года.

Выставка должна продемонстрировать «важнейшие достижения РФ в различных отраслях экономики», говорили близкие к Кремлю источники «Коммерсанта». В этом отношении она возродит советскую традицию и станет первым подобным мероприятием на ВДНХ после распада СССР.

По словам источников, она задаст «идеологическую рамку» кампании по переизбранию Путина. «Мы великая страна со своей идентичностью, цивилизация, мы боремся за свои ценности, семья важнее всего. Враги пытаются нас одолеть, но мы настолько консолидированы, что у них этого не получится», — коротко пересказал ее суть один из собеседников.

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