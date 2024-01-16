Российский Нижний Новгород затопило кипятком после прорыва трубы 10 16.01.2024, 14:25

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Пострадали 16 человек.

В результате прорыва трубы в районе улиц Славянская, Студеная и Горького в российском Нижнем Новгороде проезжую часть и тротуары залило кипятком.

Из-за коммунальной аварии без отопления остались 20 многоквартирных домов с населением 3059 человек и два социально значимых объекта, передает канал «Нижний Новгород. Без цензуры», опубликовавший несколько видео с места происшествия.

Как уточняет «Mash», 700-миллиметровая труба лопнула в доме на улице Студеной. В результате коммунальной аварии обварили ноги как минимум 16 человек, включая двоих детей. Пострадавших доставили в больницу с ожогами ног 1–2 степеней.

Днем ранее кипяток полился из лопнувших батарей прямо во время уроков в лицее № 40 города Орла, где 15 января произошла авария в котельной, обслуживающей 909-й квартал. В результате поломки без отопления остались десятки жилых домов.

Парад коммунальных аварий, оставивших без тепла сотни тысяч людей от Подмосковья до Дальнего Востока, идет в российских регионах с начала 2024 года на фоне сильных морозов.

Одной из наиболее крупных стала авария на котельной в Подольске, в результате которой отопления лишились 20 тыс. жителей микрорайона Климовск. Жители более ста домов мерзли без отопления в Новосибирске. Авария на ГРЭС оставила без тепла 120-тысячный город в Тульской области.

Износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло- и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%.

При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти в 2023 году осуществили масштабные инвестиции в инфраструктуру ЖКХ. По его словам, из разных источников на модернизацию системы было направлено 337 млрд руб. В то же время в 2024–2026 годах финансирование ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое.