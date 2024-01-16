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Два BMW столкнулись на столичном проспекте Независимости

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  • 16.01.2024, 20:11
  • 2,518
Два BMW столкнулись на столичном проспекте Независимости

Один из них влетел в столб.

Днем 16 января на столичном проспекте Независимости столкнулись два автомобиля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации инспекторов, 40-летний водитель BMW двигался по проспекту со стороны улицы Стариновской в направлении улицы Героев 120-й дивизии, не учел безопасную дистанцию и врезался в остановившийся из-за поломки автомобиль такой же марки. От удара последний отбросило в осветительную мачту.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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