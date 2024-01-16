Салливан заявил о формировании нового миропорядка 3 16.01.2024, 22:01

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Джейк Салливан

Фото: AFP

По словам советника президента США, мир подошел к «новой эре».

У США и других стран есть возможность повлиять на то, каким будет формирующийся сейчас миропорядок, одна из частей стратегии — «защита от агрессии» России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.

Норвежский политик, бывший глава МИД страны Бёрге Бренде, который выступил модератором сессии, пояснил, что после окончания холодной войны «установился определенный миропорядок, который был основан на верховенстве закона, демократических ценностях», но сейчас появилось ощущение, что этот порядок уже не является мировым и формируется новый. Он спросил Салливана, удастся ли сохранить преимущества предыдущего положения вещей.

«Действительно формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны. Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой. И у нас есть возможности повлиять на то, как этот новый порядок, как эта новая эра будет выглядеть. И, соответственно, мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру», — ответил Салливан.

Одна из частей этой стратегии, заявил советник Джо Байдена — «защита от агрессии Российской Федерации». «Есть также геоэкономические вопросы. И также этот переходный период требует дать слово, дать возможность влиять на ситуацию тем государствам, у которых такой возможности раньше не было. Например, в этом году Африканский союз вошел в «Большую двадцатку». Мне кажется, это один из примеров шагов в нужную сторону», — отметил советник президента США.

И понятно, что новая реальность непростая, продолжил Салливан: державы, с одной стороны, соперничают между собой, но в то же время они взаимосвязаны. «Это значит, что необходимо инвестировать не только в себя, но и в своих союзников, чтобы вместе находить решения для мировых проблем», — заявил представитель Белого дома.

Бренде уточнил: речь идет о многополярном мире и необходимости сохранить многосторонний подход? На это Салливан ответил, что в мире справились с пандемией — и смогут справиться и с долгосрочными рисками, например с климатическим кризисом, и с кризисами, которые происходят непосредственно сейчас, в частности на Ближнем Востоке. «Я считаю, что все это вопрос политической воли как внутри США, так и в других государствах. Те, кто пытается добиться политических решений на необходимых уровнях, должны объединять усилия, чтобы политическая воля появилась», — заключил он.

О том, что старого миропорядка больше нет и что нынешние международные отношения существенно отличаются от установившихся после холодной войны, в сентябре 2023 года заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место конкуренции США с усиливающимися «авторитарными и ревизионистскими державами». «Непосредственной угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН» Блинкен назвал действия России в Украине. Наиболее «серьезной долгосрочной проблемой» США считают Китай, который не только стремится изменить мировой порядок, но и обладает все большей мощью для достижения этой цели.

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