Польские перевозчики разблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной 16.01.2024, 22:47

Перевозчики достигли согласия с правительством Польши.

Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе.

Об этом вечером во вторник, 16 января, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как отметили в пограничной страже Республики Польша, акцию протеста польские перевозчики завершили в 20:00. В ГПСУ добавили, что оформление и пропуск грузовиков через границу в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Утром 16 января стало известно о разблокировании движения грузовиков на пунктах пропуска Корчева — Краковец и Гребенное — Рава-Русская.

16 января организатор акции протеста на границе Томаш Борковский заявил, что польские перевозчики достигли согласия с правительством относительно «определенных условий» и приостановят свои протесты с 17 января до 1 марта.

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