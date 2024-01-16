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Президентскую гонку в США покинул еще один соперник Трампа

  • 16.01.2024, 23:38
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Президентскую гонку в США покинул еще один соперник Трампа
Аса Хатчинсон

В списке на номинацию в президенты от республиканцев остались три кандидата.

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон объявил о прекращении своей президентской кампании, свое заявление он опубликовал в Twitter (переименован в X).

«Моя позиция принципиального республиканца с опытом и слова правды о лидере гонки не сработали в Айове», — написал Хатчинсон и отметил, что в ходе своей кампании предупредил партию о «рисках 2024 года».

Хатчинсону 73 года, он был одним из немногих кандидатов от республиканцев, открыто критиковавших Трампа и призывавших его выйти из предвыборной гонки в связи с многочисленными проблемами с законом. Хатчинсон предупреждал, что Трампа могут признать виновным во время республиканских праймериз, что ввергнет партию в хаос. Во время первых дебатов Хатчинсон пообещал никогда не поддерживать Трампа, если его осудят по уголовному делу, из-за чего его освистали.

Во время гонки Хатчинсон обращал внимание аудитории на то, что при нем в Арканзасе были приняты консервативные законы, в том числе один из самых строгих запретов абортов в США. Закон запретил медицинским работникам делать аборты «за исключением случаев, когда необходимо спасти жизнь беременной женщины в случае неотложной медицинской помощи», и не делает исключений для случаев изнасилования, инцеста или аномалий развития плода.

Он в разное время занимал должности федерального прокурора, конгрессмена и руководителя Управления по борьбе с наркотиками (DEA) при президенте Джордже Буше-старшем. Пост губернатора Арканзаса он занимал с 2015 по 2023 годы.

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