Китай высмеял гиперзвуковые «чудо-ракеты» Путина 17.01.2024, 14:17

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«Кинжалы» признали неэффективными.

Китайские военные эксперты дали низкую оценку гиперзвуковым ракетам «Кинжал» – одному из пяти видов «чудо-оружия», которые президент РФ Владимир Путин презентовал в 2018 г., утверждая, что они «не имеют аналогов» и способны преодолеть даже перспективные системы ПРО.

Ракеты Х-47М2 «Кинжал» оказались уязвимы для разработанных в 1970-е гг. американских систем Patriot, которые сейчас используют украинские силы ПВО, либо они, согласно отчетам украинских и американских военных, просто не попадают по целям.

«Появляется все больше и больше доказательств того, что заявления США и Украины по этому вопросу соответствуют действительности», – констатируется в статье шанхайского военного журнала Ordnance Industry Science and Technology, публикации которого одобряются на уровне Компартии и Национально-освободительной армии КНР. Несмотря на декларации Кремля, эти ракеты неспособны существенно изменить ситуацию на поле боя, говорится в статье.

Представляя «Кинжал» почти шесть лет назад, Путин назвал его первой в мире маневрирующей гиперзвуковой ракетой. Однако его маневренность «нельзя сравнить с маневренностью реальной гиперзвуковой ракеты», говорится в шанхайском журнале, а траектория, по которой он движется, делает его уязвимым для таких систем ПВО, как Patriot.

В анализе, опубликованном в ведущем пекинском военно-научном журнале Military Arms, «Кинжал» называется «фактически лишь запускаемой с самолета версией тактической баллистической ракеты [наземного базирования] «Искандер». Он практически не может маневрировать на сверхзвуковых скоростях, а «его способность планировать в атмосфере на дальних расстояниях не оправдывает ожиданий».

Поскольку «Кинжал» является «скоропалительным» проектом – ответвлением от «Искандера», он основан на «устаревшей технологии 1980-х гг.» (когда начал разрабатываться последний), говорится в шанхайском журнале.

Проблему усугубляют неэффективная система запуска и нехватка спутников, которые должны обеспечивать точность попадания («российская навигационная система ГЛОНАСС находится в заброшенном состоянии»).

«Кинжалы» были перенесены с самолетов МиГ-31 на более современные Су-34. Однако последние понесли гигантские потери (25 самолетов, по данным Oryx, более 20% из имевшегося 121), поэтому запуски «Кинжалов» производятся с российской территории, подальше от украинской ПВО. Однако Су-34 слишком медлителен (и тяжелый «Кинжал» еще больше снижает его скорость), чтобы придать ракете необходимое ускорение для дальнего полета.

Точность «Кинжалов» в статье называется «неудовлетворительной», и их можно перехватить с помощью противоракетных систем, стоящих сейчас на вооружении.

К тому же у России, по всей видимости, осталось мало таких ракет в запасе, говорится в шанхайской статье. Вашингтонский Институт изучения войны отмечал в декабре, ссылаясь на данные украинской разведки, что Россия может производить лишь около четырех «Кинжалов» в месяц.

Китайцы пессимистично оценивают способность «Кинжалов» оказать заметное влияние на исход войны в Украине, а ведь статьи в военных журналах обычно готовят эксперты исследовательских институтов, работающих на китайский ВПК, отмечают в The Diplomat Лайл Голдстейн, директор по Азии в вашингтонском аналитическом центре Defense Priorities, и Нейтан Уэчтер, политический аналитик RAND Corporation.

Война в Украине дает Китаю первую возможность оценить эффективность подобного оружия в противостоянии с западными системами, пишут они.

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