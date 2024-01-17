Военных из Башкортостана призвали оставить позиции в Украине и ехать на защиту своего народа

Военных из Башкортостана призвали оставить позиции в Украине и ехать на защиту своего народа28
- 17.01.2024, 14:27
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Видеофакт.
В сети распространяется ролик с жительницей Башкортостана, которая призвала участников войны в Украине из региона оставлять позиции и возвращаться на родину.
«Я призываю всех бойцов Башкортостана покинуть территорию Украины и вернуться для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия», — заявила неизвестная женщина на видео.
Одним из первых ролик опубликовал российский политолог, башкир по национальности Аббас Галлямов.
Напомним, что в Башкортостане начались самые крупные протесты с начала вторжения РФ в Украину.
Многотысячный протест в башкирском Баймаке начался утром 17 января, сразу после оглашения приговора региональному активисту Фаилю Алсынову, которого приговорили к 4 годам колонии по обвинению в «разжигании межнациональной вражды».
Митингующие вступили в жесткие столкновения с российскими силовиками.