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Александр Мусиенко: Путина очень напугали протесты в Башкортостане

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  • 17.01.2024, 16:42
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Александр Мусиенко: Путина очень напугали протесты в Башкортостане

Серьезный звоночек для Кремля.

В российском Башкортостане вспыхнули протесты из-за ареста местного активиста Фаиля Алсынова, который боролся с вредным производством.

Начались жесткие столкновения с силовиками.

О чем свидетельствуют эти протесты? Сайт Charter97.org поговорил с политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко:

— Сколько бы Путин не провозглашал, мол, «я чеченец, я русский, я башкир, я тувинец» и прочие пропагандистские вещи, они не работают. Ведь природа протеста в Башкортостане крутится вокруг того, чтобы улучшить жизнь на своей земле.

Этого очень боится Кремль. А именно движений, которые будут напоминать о том, что Россия — федерация. Соответственно, ее субъекты должны обладать полномочиями. Особенно теми, которые касаются организации, скажем так, жизнедеятельности в отдельных регионах.

Но поскольку центральные российские власти сделали все, чтобы федерация была только в названии и на бумаге, а не в реальных действиях, мы сейчас видим вот такие восстания. По-другому это и не назовешь.

К слову, не понимаю, как можно вменять Фаилю Алсынову «разжигание ненависти и межнациональной розни». Разве нельзя называть другие народы по имени? Алсынов фактически призвал башкир понимать, что они живут на своей земле, имеют право голоса. Он к этому аппелировал.

Башкиры имеют право в своем регионе диктовать определенные условия, и это, конечно же, очень не нравится федеральным властям. Путин патологически этого боится и пытается подавить. Сколько раз он уже говорил об угрозе распада России? Порой он чаще об этом говорит, чем кто-то из украинских официальных лиц.

Путин воспринимает не только башкир, а и другие народности в РФ, как обслуживающий персонал имперского центра. Народы исключают из процесса принятия решений и понятно, что, например, башкирам это не нравится. Они начинают заявлять о своих правах, это все выливается в серьезные акции протеста. Я слежу за тем, что там происходит, вижу мощные столкновения. Это все серьезные звоночки для Кремля.

— Какие потенциально горячие точки можно назвать на территории РФ?

— Сейчас мы видим башкир. Думаю, что такой точкой можно назвать Якутию и Карелию. Не исключаю, что при определенных обстоятельствах это могут быть и тувинцы, народы Поволжья — Республики Марий Эл. Получается, что Дальний Восток, Поволжье и Север — регионы РФ, которые, как бы там ни было, будут заявлять про свои права все чаще.

— Какие факторы должны сложиться, чтобы мы увидели процесс выхода национальных республик из состава РФ?

— Все эти факторы будут продиктованы войной против Украины. Ведь на фоне войны, во-первых, продолжается мобилизация. Людей из этих республик особенно выхватывают на фронт: бурятов, тувинцев, башкир. Они сами не очень довольны происходящим. Есть случаи отказа от участия в боевых действиях.

Во-вторых, на фоне этого происходит неминуемое ухудшение экономической ситуации. Все больше расходов идет на оборонку и там распиливается. Значит, регионы РФ получают меньше дотаций.

Отсюда выходит третий фактор, который будет влиять: где взять деньги, кто будет инвестировать в те же ископаемые? «Газпром» несет убытки и прекращает инвестиции в новые проекты — им не хватает оборудования, которое не поставляется из-за санкций.

Соответсвенно, на это место придут китайские компании. Это неминуемо может привести к тому, что некоторые народы буду бастовать и говорить, что Кремль их продал, а они попадают в колониальную зависимость еще и от Китая.

Все это в совокупности, а также стратегические ошибки кремлевской политики, приведет к восстаниям. Названный мной ком проблем никуда не исчезает, он будет только нарастать. Все это подогревает ситуацию.

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